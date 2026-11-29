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吳子嘉拆解「洋流」3大元素：國家機器、資金與口號

選前之夜舞台、封路惹議！吳子嘉再批他荒腔走板

台北市長選戰結果出爐，尋求連任的國民黨籍市長蔣萬安拿下78萬多票，民進黨候選人沈伯洋則獲得66萬多票，雙方票數拉開差距。蔣萬安勝選致詞時一度落淚，感嘆勝利「得來確實不易」；沈伯洋則表示「台灣的民主仍然是贏家」。對於選戰結果，媒體人吳子嘉認為，封關後台北選情出現急劇變化，直言沈伯洋缺乏具體政策與施政論述，選戰從頭到尾都沒有展現實質內容。吳子嘉28日在《董事長開講》網路直播節目中分析，封關之後台北市長選情出現明顯變化，蔣萬安與沈伯洋最終得票差距約12萬票。他認為，這次選舉值得進一步討論的，就是選前備受關注的「洋流」究竟如何發揮作用，以及背後有哪些力量共同構成。談到「洋流」的組成，吳子嘉提出3個元素，第一是他所指的賴清德政府「國家機器」，這是洋流的重要部分；第二則是龐大的資金力量支撐；第三是選戰操作模式，主要透過行銷、口號、流行及遊行等方式帶動聲勢。他形容，這類操作的特色就是不斷喊口號、講空話，甚至「一本正經講幹話」。吳子嘉進一步將矛頭指向沈伯洋，批評沈在選戰中缺乏具體政策，也沒有提出足以說服選民的實質內容。他認為，沈伯洋雖然外在形象看起來正經，又具有大學教授背景，但完全就是虛有其表，當選戰進入政策辯論，或面臨實際施政決策時，相關問題就會浮現，難以展現具體論述。吳子嘉也以沈伯洋選前之夜的場地爭議為例，指出沈伯洋陣營當時規劃大型舞台，涉及3天舞台設置及4天道路封閉等安排，後續又因場地與交通問題取消實體活動。他認為，這樣的選戰安排反映出沈伯洋在面對實際問題時，缺乏周延規劃，並以「荒腔走板」形容相關過程。吳子嘉更直言，從沈伯洋投入選戰以來，就沒有看到具體施政內容或完整政策論述，並以「小丑」形容對方的選戰表現。對於沈伯洋最終未能勝選，他強調，除了封關後選情變化及「洋流」效應，候選人本身是否具備政策內容與實際論述能力，也是值得檢視的問題。