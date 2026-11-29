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▲何孟遠（左）堂弟當選新北市議員。（圖／翻攝自IG@dream.ho）

過去因參與實境節目《全明星運動會》打開知名度的男星何孟遠（後改名為何孟恩），於28日一大早便在社群平台打卡，透露人已回到新北汐止住處。到了下午，他更在限時動態分享自己守在電視機前緊盯選舉開票的畫面；待計票塵埃落定後，他隨即發出一張新北市長李四川與新北市議員何元楷的競選海報，並興奮寫下「恭喜弟」，引發外界好奇，原來何元楷正是他的堂弟。貼文曝光後，何孟遠進一步揭曉兩人的真實關係，原來新科新北市議員何元楷正是他的親堂弟。他感性表示，這次特地從中國搭機返台行使投票權，就是為了用實際行動力挺自家人。文末他也誠摯祝福堂弟高票當選，期許對方未來從政之路一切順遂、造福地方市民，並附上兄弟倆對著鏡頭燦笑的同框合照，展現深厚情誼。回顧何孟遠的演藝之路，他曾在2021年因與采子爆出感情風波導致演藝事業停擺，歷經一年半的沉澱期才重返螢光幕。2025年慶生時，他曾公開透露自己已移居香港與深圳生活長達一年半，近年社群版面也多以在當地練舞的日常影片為主。就在本（11）月中旬剛歡度37歲生日的他，日前才在香港浪琴園打卡，並以英文寫下「Just enjoying the journey, The best is yet to come.（享受旅程，最棒的還在路上）」，顯見對目前的生活狀態相當滿意。