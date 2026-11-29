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▲智匯保險經紀人公司舉行七週年慶活動，超過4000名同仁與多家保險公司高階主管到場同賀，（圖／智匯保經提供）

智匯保險經紀人公司舉行七週年慶活動，超過4000名同仁與多家保險公司高階主管到場同賀，不少年輕夥伴熱情參與。公司揭示2027年度主題「定勢而行，萬人同行」，朝登錄人力突破萬人邁進。根據中華民國人壽保險商業同業公會114年度統計，智匯保經全年淨增1,418名業務員，人力成長率24.84%，連續三年同時位居全國保經業「新增人力」與「人力成長率」第一，成為保經業人力登錄的首選品牌。以整體市場來看，114年度全台保險經紀人及保險代理人，新增人力共2,570人，其中1,418人加入智匯保經，占全體新增人力約55%。換句話說，平均每兩位加入保經、保代產業的新夥伴，就有一位選擇智匯保經。連續三年蟬聯雙冠王，反映的不只是單年度招募成果，也呈現公司在人力發展、組織經營與人才吸引上的持續累積。業績方面，智匯保經近年也在全球人壽、新光人壽、遠雄人壽、保誠人壽及安聯人壽等公司拿下業績冠軍等肯定，人力與業績同步成長，展現公司在人才培育、團隊經營及市場拓展上的整體成果。執行長林健裕指出，保經業的較量已從商品轉向平台，智匯保經連續三年在人力淨增加與成長率兩項指標蟬聯全國第一，並在多家壽險公司創下業績佳績，全賴教育訓練、科技工具、組織制度、企業文化與經營績效的長期累積，未來將持續強化平台，成為夥伴信賴、能支持其發展的事業基地。董事長王怡仁則表示，公司信奉「客戶好、同仁好，自己自然就會好」，並以「發自己的光，不打破別人的燈」為文化，除重視規模，更要透過SOP教育訓練與科技輔助工具，協助夥伴解決工作難題、提升專業，實現事業與人生價值。慶典壓軸由玖壹壹登台演唱八首歌曲，現場歡呼不斷，也映照出團隊年輕、多元的面貌。展望2027年，智匯保經以「定勢而行，萬人同行」凝聚團隊方向，並將登錄人力達萬人列為年度目標。公司強調，邁向萬人不只是規模擴大，也意味著服務量能與組織責任一併提升，將與保險公司及各界夥伴攜手擴大人才培育與服務網絡，穩步走向萬人保經。