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台積電跌至200日線以下 歷史只發生17次

三大觀察點 台積電跌至2000元以下要擔心

台股上周五（27日）開高震盪逾600點，尾盤在權值股拉抬下翻紅，終場上漲156.27點，收在39308.08點。外資賣超3.49 兆元，創下歷史紀錄。但財經專家阮慕驊表示，與其說外資「逃離台股」，更像是「減碼台積電」，因為主要賣出的都是台積電（2330）及元大台灣50（0050），後續認為應該觀察外資賣台積電的張數縮小等三大訊號，如果2,000元失守，就要擔心陷入2002年、2008年的下探。台股上週五開高震盪逾600點，尾盤在權值股拉抬下翻紅，終場上漲156.27點，收在39308.08點。然而，據證交所統計，今年至11月27日，外資在台股已經賣超3.49 兆元，創下歷史紀錄。對此，阮慕驊表示，與其說外資在「逃離台股」，不如說是在「減碼台積電」，因為賣出的有2.56 兆元是台積電，5,000 億元是元大台灣50，兩檔加起來就占了快九成；反而是鴻海（2317）、聯電（2303）、富邦金（2881）買入不少。他解釋，台積電今年最少漲了 67%，外資手上比重變得太大，而不少基金對單一個股有持股上限，漲愈多就愈得賣，10 月以來更是加速，兩個月賣了 38 萬張、約 8,800 億元。這波賣壓把台積電壓在200 日線以下，也就是「大家過去一年的平均成本」。因此，台積電從16日以來，已經連續 10 天收黑，現在價格來到2,180 元，比 200 日線的2,240元低 2.7%。回顧過往，台積電從2010年以來，僅有16%天數待在200 日線下面；2002年以來，從200 日線上跌下來，只發生過 17 次。阮慕驊說，翻閱過去紀錄，16次跌下來後，1年後有 11 次上漲，中位數成長28%，2020年、2023年、2025年，甚至1年漲9成以上。但也有5次是下跌，包括2002網路泡沫、2008年金融海嘯，大盤一起走空，跌破後半年內又跌了 48% 和 37%。他總結，接下來會觀察三件事，第一是外資賣台積電的張數，有沒有開始縮小、新台幣有沒有止貶，以及台積電能不能站回 2,240 元，並守住 20日低點 2,000元，「如果 2,000 元失守，就要提高警覺，留意是不是走向 2002、2008 那種劇本」，但也強調因為樣本有限，不構成投資建議。