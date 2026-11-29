我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安驚險連任，但國民黨遭遇大敗，就連被視為2028潛在人選的競總主委盧秀燕，她的本命區台中也交棒失敗，遭遇重挫，媒體關注蔣萬安是否會臨危受命承擔2028總統大選。蔣今（29）日表態，未來四年，他仍然是台北市長，就是把市政做好。蔣萬安今日展開謝票車掃，染著一頭亮銀髮現身驚豔全場。受訪時被問到國民黨台中失守，2028是否是最艱困一戰？他說，面對每一次選舉結果都是謙卑以對、虛心檢討。他要再次地感謝盧秀燕，在最艱難的時候，給他最大的支持，而且義不容辭擔任競選總部主任委員。蔣萬安說，盧秀燕在台中市八年任內，她的施政大家有目共睹，得到市民高度的肯定，所以接下來一定是和盧市長持續地並肩前行，就是互相支援，而且一起努力。蔣萬安也二度強調，未來的四年，他就是台北市的市長，一定是努力把市政做好，他也是國民黨的一份子，也會從協助者的角色，共同幫助在野陣營來達成2028重返執政的目標。