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「洋流」為何未能翻轉台北？日媒分析國民黨實體動員優勢

蔣萬安成功連任！日媒點出3大勝選關鍵

1、柯文哲選前表態支持，吸納第三勢力選票

2、輝達台灣總部、學童免費喝鮮奶等市政成果

3、經濟前景不明朗，部分選民傾向維持市政穩定

蘇巧慧布局一年仍落敗！李四川行政資歷、基層經營成優勢

▲儘管蘇巧慧最終落敗，仍拿下超過100萬票，日媒認為，她未來在民進黨內的政治地位及影響力仍值得關注。（圖／攝影中心）

民進黨守住高雄！日媒點出賴瑞隆勝選因素

六都藍綠各拿3席！國民黨地方組織仍具優勢、民進黨收復失土

2026年九合一大選落幕，儘管民進黨台北市長候選人沈伯洋在選戰期間掀起「洋流」現象，最終仍不敵尋求連任的國民黨籍市長蔣萬安，民進黨布局長達一年的新北市長選戰也以落敗告終。日媒分析，前民眾黨主席柯文哲在選戰最後階段表態支持蔣萬安、蔣萬安任內的市政成果，以及經濟前景的不確定性，可能是蔣萬安勝選的3大關鍵。根據《東洋經濟》報導，28日晚間，民進黨台北市長候選人沈伯洋登上競選總部前的舞台，向支持者表達感謝並宣布敗選。報導指出，投票當天天氣晴朗，外界原先預期投票率可能有所提升，無黨派選民的投票動向也備受關注。此外，從27日上午6時至28日上午6時，共有33架次中國軍機在台灣周邊活動，其中27架次逾越台灣海峽中線及其延伸線。根據過往經驗，部分人士原先預期，中國施加軍事壓力可能激起台灣民眾的反感，進而帶動沈伯洋的得票表現。然而，最終仍由蔣萬安順利連任。日媒分析，相較於沈伯洋取消選前之夜大型實體造勢活動、改以線上直播方式舉行，蔣萬安選前之夜據稱吸引約10萬名支持者到場，顯示國民黨仍具有相當程度的實體動員能力。日媒分析，蔣萬安此次能夠成功連任，可能與以下3項因素有關。前民眾黨主席、前台北市長柯文哲在選戰最後階段明確表示，「小草不會投給沈伯洋」，更與蔣萬安同台表達支持。日媒認為，柯文哲的言論及行動，可能促使包括年輕族群在內的部分民眾黨支持者及無黨派選民，將選票投給蔣萬安。蔣萬安首屆市長任內，包括爭取輝達（NVIDIA）台灣總部落腳台北、推動國中小學童免費喝鮮奶，以及台北大巨蛋啟用等政策及建設，可能被部分中間選民視為改善市民生活、提升城市競爭力的具體成果。投票前夕，台灣股市出現劇烈波動，經濟前景的不確定性升高。日媒認為，部分選民可能因此產生制衡中央執政黨的心理，而重視市政延續性及行政穩定的選民，也可能傾向繼續支持現任市長蔣萬安。報導指出，對民進黨而言，此次更為沉重的打擊，可能是在被視為選戰關鍵戰場的新北市，布局長達一年的蘇巧慧最終仍未能勝選。新北市人口約400萬人，是台灣人口最多的行政區，國民黨在當地執政超過20年。為了翻轉新北市，民進黨早在2025年11月26日便正式提名蘇巧慧，隨後展開長達一年的選舉布局。不過，國民黨候選人李四川曾任新北市及台北市副市長，擁有豐富行政經驗，並透過「百市萬攤」等基層拜訪活動，深入市場及地方社區，建立不善言辭、卻能確實完成工作的工程專業及實務形象。此外，李四川獲得執政8年的新北市長侯友宜全力支持，加上可能吸納部分民眾黨支持者的選票，進一步鞏固地方支持基礎。另一方面，蘇巧慧身為前行政院長蘇貞昌的女兒，選戰期間也遭遇對手以「政治世襲」及資源傳承等議題發動負面攻勢。日媒認為，相關攻勢可能影響部分選民支持新北市政黨輪替的意願。不過，儘管蘇巧慧最終落敗，仍拿下超過100萬票，日媒認為，她未來在民進黨內的政治地位及影響力仍值得關注。至於民進黨傳統票倉高雄市，受到現任市長陳其邁卸任後的接班問題、黨內競爭及環境議題等因素影響，民進黨此次也面臨一定程度的選戰壓力。最終勝選的民進黨候選人賴瑞隆，主張延續包括台積電進駐高雄在內的產業轉型路線，並透過與中央政府合作，推動亞洲新灣區AI產業聚落、捷運路網擴建等大型開發及基礎建設。賴瑞隆過去曾擔任高雄市政府新聞局長及海洋局長，具有推動港灣觀光、大型活動及城市行銷的經驗，加上民進黨在選戰最後階段重新整合長期經營的地方議員及里長人脈網絡，也被日媒視為可能的勝選因素。此外，賴瑞隆也在選戰期間聚焦在野黨主導修正《財政收支劃分法》後，高雄市可能面臨中央補助款減少的問題，藉此強調地方財政及市民利益，動員支持者。綜觀此次九合一大選，國民黨成功守住台北、新北及桃園，民進黨則重新拿下台中市執政權，並延續台南及高雄的執政優勢，雙方在六都形成各拿3席的局面。相較於2022年地方選舉僅拿下5個縣市執政權，民進黨此次成功擴大地方政治版圖，不過，若從全台22個縣市首長席次來看，國民黨仍維持一定優勢。報導分析，此次九合一大選可視為2028年總統大選的前哨戰。民進黨在地方選舉中收復部分失土，國民黨則展現其長期經營地方組織的實力，兩大政黨將各自帶著不同的優勢及挑戰，迎向下一場總統大選。