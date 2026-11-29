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東北季風影響北東偏涼 竹苗局部低溫恐下探10度

▲未來一周天氣雖然沒有顯著的冷空氣影響，不過早晚依舊偏涼，日夜溫差大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

明東北季風減弱全台逐日回暖 未來一周晴到多雲

▲周一至周六全台各地大多為晴到多雲，環境水氣持續偏少，只有在台東、恆春半島有零星短暫雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來一周天氣大致穩定，周一至周六（11月30日至12月5日）全台各地多為晴到多雲，水氣偏少，周三起高溫更有機會回升至26至30度。不過，台中以北及東半部早晚仍偏冷，受輻射冷卻影響，空曠地區低溫恐下探，竹苗局部甚至有10度左右低溫，提醒民眾留意日夜溫差，做好保暖。劉沛滕指出，今（29）日東北季風影響，北部及東半部白天氣溫20至24度，中南部25至27度，不過夜晚及清晨受輻射冷卻影響，台南以北及東半部低溫約14至17度，空曠地區再低1至2度，特別是竹苗局部地區可能有10度左右低溫出現，請多添加衣物、注意保暖。劉沛滕說明，明天開始東北季風減弱，清晨輻射冷卻影響，北部及宜蘭天氣較冷，其他地區也偏涼，白天起各地氣溫逐日回升，甚至周三至周六，台灣各地高溫都有機會來到26至30度，早晚低溫則是17至22度。天氣方面，周一至周六全台各地大多為晴到多雲，環境水氣持續偏少，只有在台東、恆春半島有零星短暫雨，預估下一波鋒面會在下周二（12月8日）接近，屆時北部、宜蘭將會有局部短暫陣雨，實際降雨情況還需追蹤。