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▲一隻阿圓用注音文飆髒話，隨後又火速將該文刪除。（圖／翻攝自Threads@nanaciaociao）

▲一隻阿圓解釋自己刪文的原因，更表示她後悔做2件事。（圖／翻攝自Threads@nanaciaociao）

百萬YouTuber「一隻阿圓」近日頻頻發文呼籲粉絲出門投票，而昨（28）日九合一大選開票結果出爐，阿圓疑似感到不滿，居然在Threads發文「ㄨㄜˇ ㄘㄠ ㄋㄧ ㄇㄚ ㄉㄜ」，用注音文罵髒話。雖然她火速將該文刪除，但仍被網友截圖出征。對此，阿圓今日凌晨再度發文，表示自己刪文是聽經紀人的話，她現在很後悔，覺得自己發了就發了，不應該刪掉。阿圓在選前並未對自己的政治立場表態，只有暗示性地說，經紀人跟老闆都叫她不要衝動，所以她什麼都沒說，只是呼籲年輕人出門投票：「去感受一下這份自由，選擇自己想要的生活，當一個酷酷的大人吧。」而昨日一早，阿圓也貼出自己出門投票的照片，笑說這是自由的空氣，怎料晚間阿圓就爆氣了。她疑似不爽開票結果，在Threads發文「ㄨㄜˇ ㄘㄠ ㄋㄧ ㄇㄚ ㄉㄜ」。阿圓用注音文罵髒話，雖然很快就刪除，但仍被網友截圖，引發討論。大批網友到她的社群上留言洗版：「來解釋啊，幹嘛刪文」、「投個票而已 又不是輸第一次 何必呢」、「怎麼刪文了 水準勒」、「請問妳是在罵髒話嗎？」、「說好的自由的空氣呢」、「妳帳號被盜？」對此，阿圓今日凌晨3點多再度在Threads發文，針對自己刪文一事做出回應，「我稍早狂滑脆文，情緒激動，發了一篇疑似在亂罵的文章，我的經紀人看到勸我不要發這種沒有意義的內容，於是我就刪文了。」阿圓說自己冷靜下來後，非常後悔2件事，首先是她覺得自己不該發這篇文章，「如果有事情想抒發就勇敢打出來，打了一篇都是注音的文，讓人揣測、又看不懂、又可以貼上任何可能的標籤，那我倒不如不要發。」第二件後悔的事情則是她覺得自己不該刪文，「發了就發了，何必我經紀人叫我刪我就刪，她叫我早點睡，我都沒早點睡了」，她說自己知道現在有很多網軍在討論她，她呼籲這些人不要扭曲她的論點、揣測她的想法。阿圓表示：「對於這幾天的台灣，我想表達，我們正經歷一場很精彩的活動，很像看球賽，支持某一個球隊，情緒在比賽的時候很激動，並不代表我看另一個隊伍不順眼。無論結果如何，明天都一定會更好，我們的家鄉就是這麼棒，無論是哪個角度，出發點都是想讓家鄉變得更好！」阿圓這篇解釋文吸引5千人按讚，雖然還是有許多人不理解她，但仍有粉絲力挺，｢沒事的阿圓，我是因為那篇文才按下的追蹤」、「希望大家互信尊重，而不是咒罵跟自己立場不同的人，一昧的排斥異己那就跟獨裁一樣了！」、「沒事的阿圓，我們懂妳的感受，在台灣，我們絕對不能當一個事不關己、不關心政治的人，也許選舉結果有些不如預期，但這就是人民選出來的結果。」