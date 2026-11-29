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沙加緬度國王本季開局表現慘澹，前18場比賽僅拿下2勝16敗的聯盟墊底級戰績，陣中兩大核心球星的未來動向也隨之成為全聯盟交易流言焦點。美國媒體《芝加哥太陽報》近日爆料指出，明星後衛拉文（Zach LaVine）對球隊現況極度不滿、渴望轉投具備季後賽競爭力的隊伍，甚至願意為此退居板凳席；不過消息曝光後，拉文隨即親自登上社群平台X強硬駁斥，痛批「如果不是從我本人或經紀團隊口中說出來的，全都是狗屁假消息」。《芝加哥太陽報》資深記者考利（Joe Cowley）引述聯盟消息人士說法指出，拉文對目前身處重建泥淖的處境感到前所未有的沮喪，但仍努力在場內外維持休息室氣氛穩定。報導更進一步宣稱，對現階段的拉文而言，能否加盟一支有機會打季後賽的贏球之師，遠比繼續擔任先發球員更重要；同時該篇報導也將國王全明星中鋒薩波尼斯（Domantas Sabonis）一併列入渴望換環境的名單中，不過明確強調兩人目前都尚未向球團正式提出交易申請。面對芝加哥媒體的爆料，曾效力公牛多年的拉文毫無保留地在個人X帳號發文回擊，直指缺乏公信力與查證來源的媒體報導仍會誤導外界觀感：「如果這不是出自於我本人或我的經紀團隊之口，那些東西全都是狗屁假消息。」從場上角色分工來看，國王本季確實正逐步推進世代交替，將更多進攻發動與持球組織任務交給今年首輪第7順位選進的超級新秀；然而，拉文在輪替陣容中的地位並未被動搖，本季至今出賽16場全數擔任先發，場均仍能高效貢獻20.3分、3.8籃板與2.6助攻（投籃命中率49.6%、三分球命中率39.3%）。事實上，拉文在休賽季受訪時便曾主動透露，今年選秀會當晚自己第一時間就傳訊息祝賀阿庫夫，甚至公開盛讚這位菜鳥控衛很可能是該屆選秀會上「最超值的球員」。現年31歲的拉文之所以屢屢被捲入交易傳聞，與其合約結構息息相關。他在今年6月底正式執行2026－27賽季價值約4900萬美元（約新台幣15.9億元）的球員選項，正式步入現有頂薪合約的最後一年；當時他曾向當地媒體《沙加緬度蜜蜂報》坦言，經紀團隊在評估過其他球隊對開出多年長約的意願後，一致認為執行選項、續留國王是當下最適合自己的決定。若雙方在本季期間未能達成提前續約協議，拉文將在明年夏天正式成為非受限自由球員；而在國王戰績深陷低谷之際，這份即將到期的巨額合約，自然讓他成為各隊評估交易補強時的熱門點名對象。