2026九合一選舉於11月28日落幕，22縣市長選舉結果陸續底定，國民黨拿下11縣市、民進黨大幅增至10縣市。根據中選會資料，2026年全台22縣市長得票率最高為金門縣陳玉珍，以63.50%居冠，其次為南投縣許淑華62.50%、苗栗縣鍾東錦62.21%；至於台北市長蔣萬安則以53.72%排名第12名。
🟡2026縣市長得票率完整排行
1、金門縣｜陳玉珍
得票率63.50%｜28,750票｜國民黨
2、南投縣｜許淑華
得票率62.50%｜169,905票｜國民黨
3、苗栗縣｜鍾東錦
得票率62.21%｜176,917票｜國民黨
4、屏東縣｜周春米
得票率61.46%｜271,019票｜民進黨
5、臺東縣｜吳秀華
得票率61.35%｜68,845票｜國民黨
6、連江縣｜王忠銘
得票率58.33%｜4,494票｜國民黨
7、新竹市｜高虹安
得票率57.44%｜129,159票｜無黨籍
8、新竹縣｜鄭朝方
得票率57.35%｜174,384票｜民進黨
9、嘉義縣｜蔡易餘
得票率55.87%｜149,040票｜民進黨
10、桃園市｜張善政
得票率55.68%｜647,498票｜國民黨
11、宜蘭縣｜林國漳
得票率：53.74%｜131,828票｜民進黨
12、臺北市｜蔣萬安
得票率53.72%｜781,312票｜國民黨
13、嘉義市｜王美惠
得票率53.28%｜69,815票｜民進黨
14、高雄市｜賴瑞隆
得票率52.90%｜774,882票｜民進黨
15、臺南市｜陳亭妃
得票率52.49%｜521,419票｜民進黨
16、基隆市｜謝國樑
得票率51.26%｜99,915票｜國民黨
17、新北市｜李四川
得票率51.21%｜1,120,555票｜國民黨
18、臺中市｜何欣純
得票率50.68%｜776,310票｜民進黨
19、雲林縣｜劉建國
得票率49.21%｜178,357票｜民進黨
20、彰化縣｜陳素月
得票率46.24%｜300,929票｜民進黨
21、澎湖縣｜陳振中
得票率42.24%｜21,832票｜國民黨
22、花蓮縣｜游淑貞
得票率37.66%｜63,013票｜國民黨
金門陳玉珍得票率稱霸全台！蔣萬安排第12名
本屆縣市長選舉中，金門縣陳玉珍拿下63.50%得票率，成為全台22縣市長選舉得票率最高的候選人；南投縣許淑華、苗栗縣鍾東錦則分居第2、3名。
其中，台北市長蔣萬安此次拿下78萬1312票、得票率53.72%，排名第12名。回頭看2022年，蔣萬安當時以42.29%得票率拿下台北市長，但在當年得票率排名倒數第2，僅高於澎湖縣陳光復，今年排名明顯往前，得票數也從2022年的57萬5590票增加至78萬1312票，多拿下超過20萬票。
六都得票率張善政居冠！李四川拿下全台最高票
桃園市長張善政則以64萬7498票、得票率55.68%排名第10，若與2022年相比，張善政得票率從52.02%提高至55.68%，增加3.66%。
台中市由民進黨何欣純擊敗國民黨江啟臣、50.68%得票率排名第18，成為六都中唯一政黨輪替的縣市。
台南市長陳亭妃則以52.49%勝選，相較2022年黃偉哲的48.80%增加3.69%；高雄市賴瑞隆52.90%則低於2022年陳其邁的58.10%。
排行榜最後一名則為花蓮縣游淑貞，得票率37.66%。若單看得票數，新北市長李四川拿下112萬555票，是本屆全台縣市長選舉中得票數最高者。
2026藍綠席次大洗牌！國民黨丟2縣市、民進黨奪回5地
2026年縣市長政黨版圖大變化！2022年國民黨拿下13縣市、民進黨慘剩5縣市，蔡英文當時為此辭掉黨主席。今年變成國民黨11縣市、民進黨10縣市，六都更呈現各半局面，國民黨守住台北、新北、桃園，民進黨拿下台中、台南、高雄。
從2022年到2026年，國民黨縣市長席次由13席降至11席，少了2席；民進黨則由5席變10席，一口氣增加5席，藍綠席次差從8席大幅縮小至1席。
資料來源：中選會
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1、金門縣｜陳玉珍
得票率63.50%｜28,750票｜國民黨
2、南投縣｜許淑華
得票率62.50%｜169,905票｜國民黨
3、苗栗縣｜鍾東錦
得票率62.21%｜176,917票｜國民黨
4、屏東縣｜周春米
得票率61.46%｜271,019票｜民進黨
5、臺東縣｜吳秀華
得票率61.35%｜68,845票｜國民黨
6、連江縣｜王忠銘
得票率58.33%｜4,494票｜國民黨
7、新竹市｜高虹安
得票率57.44%｜129,159票｜無黨籍
8、新竹縣｜鄭朝方
得票率57.35%｜174,384票｜民進黨
9、嘉義縣｜蔡易餘
得票率55.87%｜149,040票｜民進黨
10、桃園市｜張善政
得票率55.68%｜647,498票｜國民黨
11、宜蘭縣｜林國漳
得票率：53.74%｜131,828票｜民進黨
12、臺北市｜蔣萬安
得票率53.72%｜781,312票｜國民黨
13、嘉義市｜王美惠
得票率53.28%｜69,815票｜民進黨
14、高雄市｜賴瑞隆
得票率52.90%｜774,882票｜民進黨
15、臺南市｜陳亭妃
得票率52.49%｜521,419票｜民進黨
16、基隆市｜謝國樑
得票率51.26%｜99,915票｜國民黨
17、新北市｜李四川
得票率51.21%｜1,120,555票｜國民黨
18、臺中市｜何欣純
得票率50.68%｜776,310票｜民進黨
19、雲林縣｜劉建國
得票率49.21%｜178,357票｜民進黨
20、彰化縣｜陳素月
得票率46.24%｜300,929票｜民進黨
21、澎湖縣｜陳振中
得票率42.24%｜21,832票｜國民黨
22、花蓮縣｜游淑貞
得票率37.66%｜63,013票｜國民黨
金門陳玉珍得票率稱霸全台！蔣萬安排第12名
本屆縣市長選舉中，金門縣陳玉珍拿下63.50%得票率，成為全台22縣市長選舉得票率最高的候選人；南投縣許淑華、苗栗縣鍾東錦則分居第2、3名。
其中，台北市長蔣萬安此次拿下78萬1312票、得票率53.72%，排名第12名。回頭看2022年，蔣萬安當時以42.29%得票率拿下台北市長，但在當年得票率排名倒數第2，僅高於澎湖縣陳光復，今年排名明顯往前，得票數也從2022年的57萬5590票增加至78萬1312票，多拿下超過20萬票。
桃園市長張善政則以64萬7498票、得票率55.68%排名第10，若與2022年相比，張善政得票率從52.02%提高至55.68%，增加3.66%。
台中市由民進黨何欣純擊敗國民黨江啟臣、50.68%得票率排名第18，成為六都中唯一政黨輪替的縣市。
排行榜最後一名則為花蓮縣游淑貞，得票率37.66%。若單看得票數，新北市長李四川拿下112萬555票，是本屆全台縣市長選舉中得票數最高者。
2026年縣市長政黨版圖大變化！2022年國民黨拿下13縣市、民進黨慘剩5縣市，蔡英文當時為此辭掉黨主席。今年變成國民黨11縣市、民進黨10縣市，六都更呈現各半局面，國民黨守住台北、新北、桃園，民進黨拿下台中、台南、高雄。
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