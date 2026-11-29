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台北101董事長賈永婕日前以神秘嘉賓身分現身沈伯洋的「市民之夜」線上直播，昨晚投票結果出爐，沈伯洋以66萬4,586 票敗給對手蔣萬安。今（29）日賈永婕在社群上發文提到，有朋友問她為什麼決定去站台？對此她回答：「因為 Puma 值得！」並強調尊重民主，也信任台灣的民主制度，接受選舉的結果，賈永婕透露一位認識超過20年的好友，知道她決定去沈伯洋的直播站台時，突然跟她說：「妳知道現在越來越多人討厭妳了嗎？以前疫情的時候大家都很喜歡妳，但現在妳走在路上，搞不好真的有人會想打妳。」直播結束後，對方又問為什麼決定去站台？對此賈永婕堅定表示：「因為 Puma 值得！」賈永婕直言，疫情的時候自己很熱心、熱血，覺得對的事情就應該去做，因為有能力、有影響力就該站出來；隨著疫情過去，她的想法始終沒有改變，賈永婕說：「我依然相信，看到自己認為值得的事情，就應該勇敢去做；看到需要承擔的時候，就不要退縮。」這次的選舉，大家看到了一場對於「美好選舉」的堅持，也看到了明知道不一定會贏，卻依然願意承擔、勇敢走完這段路的勇氣。如今選舉結束，沈伯洋雖敗給蔣萬安，但賈永婕仍抱持高EQ說：「我們尊重民主，也信任台灣的民主制度，接受選舉的結果。因為這裡是民主台灣。」今早，她看著群組熱絡討論選舉結果，彼此了解對方的想法，討論不同立場，且彼此尊重、彼此祝福，讓賈永婕直呼：「好愛這樣的生活！這一刻，我真心覺得，台灣贏了！」賈永婕最後感性表示，大家依然擁有選擇的權利，也依然可以在自己的崗位上繼續認真生活、努力打拼，同時她也喊話：「請繼續守護我們心中的價值。勇敢走自己的路，繼續加油！」認為這回台灣民主大勝，貼文一出獲得許多網友認同。