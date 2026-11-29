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台北市長選戰落幕，蔣萬安以12萬票擊敗沈伯洋成功勝選，不過選後網路情緒仍持續延燒。知名主持人蔡康永先前曾以「沒道理特地矇眼去吃屎」發文，掀起外界一陣熱議，沒想到這句話如今被延伸成實體飄帶！一名網友因選後情緒難平，親自設計「屎不妥協」、「拒絕吃屎」兩款飄帶，上頭更印有嗆辣標語，貼文曝光後立刻引爆認購潮，讓原PO也驚呼：「沒想到這麼多人拒絕吃屎」，隨即宣布開團。原PO表示，自己「氣到跑去設計飄帶」，直言不這麼做真的快要心臟病發作，並詢問網友是否喜歡這兩款設計，原本還說如果沒人想要就不印了。從曝光的設計圖來看，其中一款以米白色為底，主題為「屎不妥協」，印有「我的是大腦不是大腸」，周圍還搭配許多童趣風格的大便圖案；另一款則採灰黑色基底，主題是「拒絕吃屎」，寫著「你吃大便我不吃」，並附上英文「YOU EAT POOP. I DON'T」，兩款都以直白又帶有諷刺意味的文字表達不滿。貼文一出，留言區瞬間湧入大批網友響應，有人自稱「身為被迫成為桃園吃屎台派的人，我很想要也很需要」，也有人直呼「不管你設計什麼，都給我來兩條」、「必須來兩條，表明我不想吃屎的決心」，甚至有人打算一次認領10條，要買給家人；還有跨縣市網友喊話「可以認購嗎（心碎南投人）」、「雖然我高雄人但我好想要喔哈哈哈哈愛死今年的選舉風格怎麼這麼棒」，讓原本只是為了抒發情緒而設計的飄帶，意外成為網友表達選後心聲的另類方式。這波「拒絕吃屎」話題，也讓人聯想到知名主持人蔡康永近期言論。選前4天，他曾寫道：「也許有某種原因，暫時沒辦法邁向自己想過的生活，但起碼可以不要故意邁向自己不想過的生活；就算菜單上每道菜都令你不適，我們也沒道理特地矇眼去吃屎。」雖然全文沒有點名特定人物、事件或政黨，但「矇眼去吃屎」的強烈比喻，與他平時溫柔婉轉的文字風格形成反差，引發網友揣測是否另有所指。此外，民進黨台北市長候選人沈伯洋宣布取消選前「市民之夜」實體活動後，蔡康永也曾在深夜發文寫道：「有人把每一桌的菜連同放菜的桌子通通收走了，應該是以為這樣，本來不吃屎的人就會去吃屎了。」當時外界將這段話解讀為影射蔣萬安陣營取得多處場地、引發選前路權爭議，不過該則貼文最後已遭刪除。如今選後有民眾將「吃屎」比喻延伸成飄帶設計，再度成為網路討論焦點。