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2026九合一大選昨天落幕，國民黨大敗失去6縣市，其中更包括直轄市台中，重創有志於2028總統大選的台中市長盧秀燕。台北市長蔣萬安今（29）日被問到，是否還支持她選2028？他直言「我們就是全力相互支援，而且一起朝共同的目標往前走」，挺盧態勢明顯。蔣萬安今日展開謝票車掃，染著一頭亮銀髮現身驚豔全場。受訪時被問到國民黨失守台中市，2028是否是最艱困一戰，他說面對每次選舉結果，都謙卑以對、虛心檢討，他也要再次感謝盧秀燕，在最艱難的時候，給最大的支持。而且義不容辭擔任競總主委這樣的重要角色。她在台中市八年的任內，施政大家有目共睹，得到高度肯定，所以接下來一定是和盧市長持續地並肩前行，「我們就是互相支援，而且一起努力」媒體追問，要怎麼讓國民黨支持者覺得「盧媽的下一步由你陪同？」他說，盧秀燕是他政壇的前輩，給非常多的指導跟建議，還有大力的幫忙。可以從這一次在非常艱難的時候，她義不容辭挺身而出，而且不僅對他，只要有需要，她都會站出來，給大家最大的支持跟相挺。所以盧秀燕就是這樣非常讓人敬重的前輩，不管在市政上面，或者是在各項民意關注的議題上，都會持續地努力。也都會跟盧秀燕一起來努力。蔣萬安說，未來的四年，他就是台北市的市長，一定是努力把市政做好，他也是國民黨的一份子，會從協助者的角色，來共同幫助在野陣營來達成2028重返執政的目標