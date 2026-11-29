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▲農業部以「一粒米的時代行旅」為題，正在台北華山1914文創園區東2C、東2D館舉辦「蓬萊米百年特展」。（圖／主辦單位提供）

蓬萊米自1926年育成定名，百年來從餵飽國人的主食，躍升為兼顧極致口感與氣候韌性的臺灣之光。農業部以「一粒米的時代行旅」為題，正在臺北華山1914文創園區東2C、東2D館舉辦「蓬萊米百年特展暨市集活動」，邀請民眾走進百年稻作的時光長廊。農業部胡忠一次長表示，臺灣稻米已由過去著重提高產量，轉為追求極致口感，近年更積極導入AI科技因應氣候變遷。臺灣米的風味深受日本消費者喜愛，114年外銷逾萬噸，協助日本緩解缺糧危機。胡次長指出，本次特展除呈現稻米世紀育種脈絡，現場也規劃食米教育互動體驗、「精饌米獎」品牌米試吃，並邀集優質米糧業者擺設市集，誠摯邀請民眾於週末投完票後，前來共同見證臺灣米食百年的傳承與榮耀。農業部說明，特展規劃四大核心展區，兼具知識與趣味，適合親子同遊。第一展區「時代的演進」回顧蓬萊米自1926年定名以來，從「能吃飽就好」到追求「香Q好吃」的歷程，讓人看見一碗白飯背後的智慧與汗水；第二展區「土地、農民與生活」以傳統農耕機具實體展示，重現早期鄰舍互助、順應節氣的農村生活記憶。第三展區「從田裡到餐桌」呈現稻穀變成米飯的過程，並設置古早「割稻飯」打卡場景及「精饌米獎」好米試吃。農業部提醒，外食時認明「臺灣米標章」，就能輕鬆吃到新鮮優質的國產米，為日常飲食把關。第四展區「蓬萊米科技發展區」展示全國農業試驗所及七大農業改良場以科技守護稻米的成果，包括因應極端氣候培育的耐熱、節水新品種，運用無人機、AI智慧監測與智慧水門進行精準控水，達到省水減碳；另有義式燉飯米、清酒專用米及多元米烘焙製品，讓米食更貼近日常生活。為吸引親子共學，現場推出「時空米粒集章護照」：民眾完成展區農業趣味問答集滿印章，或參加「蓬萊米大搜查」化身米糧偵探，找出指定線索並拍照上傳Facebook，即可至服務台兌換限量米禮。米糧市集同樣是焦點，匯集全臺各地優質好米，以及米蛋糕、米漢堡、米鳳梨酥、米蛋捲等純米點心與伴手禮，一站購足在地好米。農業部也規劃「市集消費滿額贈」，民眾於各攤位消費累積達指定門檻，憑消費憑證即可兌換限量好禮。