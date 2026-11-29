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本命區輔選不利恐衝擊2028？盧秀燕親揭下一步

2026九合一選舉結果出乎藍營預期，台中市長盧秀燕雖「贏了台北、輸了台中」，今（29）日上午仍親自陪立法院副院長江啟臣謝票掃街。媒體問及選後下一步規劃，盧秀燕表示，今天是她最後一次參加這場地方大選的選舉活動，明天開始就要正式回歸市政，「因為我答應過市民家人，從這場選舉結束到12月25日卸任前最後一秒鐘，我都會專心市政。」本屆六都市長選舉，盧秀燕身兼台北市長蔣萬安與台中市長候選人江啟臣的競選總部主委。然而台中市開票結果揭曉，民進黨立委何欣純成功將藍天翻轉為綠地，且全市29個行政區中，江啟臣僅拿下13區，就連本命區豐原的得票率也輸給何欣純，讓藍營上下跌破眼鏡。江啟臣今早出發謝票前受訪表示，昨晚已主動致電何欣純，雖然兩人當下沒通上電話，但日後還有很多機會見面，誠心祝福何欣純未來市政順利。針對這次選舉失利，他感謝所有支持者的陪伴，並強調「當然該檢討的地方還是會檢討，做得不夠的地方，未來也會想辦法補強。」盧秀燕則鼓勵江啟臣，強調每一次選舉都是養分，但每次選舉不必然有一定的關聯，除了深切檢討與改革，「我想對於候選人來講，最重要的還是運動家的精神，勝不驕、敗不餒，要繼續勇敢地前進。」外界普遍分析，盧秀燕在本命區台中輔選失利，恐將牽動她未來的2028總統大選布局，媒體也當面追問她「下一步有什麼規劃嗎？」對此，選前請假2天全力投入輔選的盧秀燕重申，今天是她最後一次參加這場地方大選的選舉活動，明天開始就要回歸市政崗位，因為她曾答應過市民家人，選舉結束後直到12月25日卸任前的最後一秒鐘，都會專心拚市政，所以「下一步就是結束選舉，回歸市政。」