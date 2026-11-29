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陳亭妃選前喊「讓誰領不到選舉補助款」 謝龍介：不在乎

選舉補助款有門檻！落選也能領、每票30元

謝龍介敗選仍跨過得票補貼門檻 估可領逾1332萬元

2026九合一地方選舉落幕，國民黨台南市長候選人謝龍介昨（28）晚間宣布敗選，民進黨候選人陳亭妃成為台南第一位女市長。回顧選戰期間，陳亭妃曾喊出「我們要讓誰領不到選舉補助款」，遭外界解讀是在影射謝龍介，引發關注。如今謝龍介落選，但依照《公職人員選舉罷免法》規定，其得票數已跨過補助款門檻，若以中選會公布的444,098得票數估算，可領取約13,322,940元的競選費用補貼。回顧選前，民進黨13日舉辦青年返鄉投票記者會，陳亭妃當時呼籲在外地求學、工作的青年返鄉投票，並喊出「大家你我都知道，我們要讓誰領不到選舉補助款，一起加油」，遭外界解讀是在影射謝龍介。陳亭妃當天下午受訪時澄清，她並未指涉任何人，若有人要對號入座，她也沒有辦法，強調只是透過年輕世代熟悉的語言，呼籲大家返鄉投票。對此，謝龍介14日透過影片回應，他不在乎選舉能不能拿到補助款，在乎的是台南能不能更好，以及烏山頭水庫光電板、爐渣等問題能否獲得處理？根據《公職人員選舉罷免法》第43條規定，應選名額為1人的選舉，候選人得票數達以上，即可獲得競選費用補貼，每票補貼新台幣30元，但補貼總額不得超過該選區候選人競選經費最高金額。此外，選舉委員會應於當選人名單公告後30日內核算補貼金額，並通知符合資格的候選人於3個月內領取。根據中央選舉委員會開票統計，陳亭妃獲得521,419票、謝龍介獲得444,098票，則競選費用補貼的領取門檻為173,806.3票，謝龍介得票數已遠超過該門檻。若以每票補貼30元估算，即使未能成功翻轉台南，謝龍介仍可獲得約1,332萬元左右競選費用補貼；陳亭妃則估計可獲得約1,564萬元。實際補貼金額仍須依中選會正式公布的得票數及相關規定核算。