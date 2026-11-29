2026地方大選昨落幕，國民黨大敗失守6縣市，其中更包括直轄市之一的台中市，但國民黨主席鄭麗文談話時絲毫未提敗選責任。台北市長蔣萬安今（29）日被問到鄭麗文要不要下台，他說每次選舉結果都需要謙卑以對、虛心檢討。 我是廣告 請繼續往下閱讀 蔣萬安說，重返執政國民黨沒有樂觀的本錢，也沒有悲觀的權利，一定是要集結所有在野力量，共同朝政黨輪替的目標努力，那對他來講，就是台北市長，未來四年努力地把市政做好，加倍努力。同樣身為國民黨的一份子，那當然就是全力地協助在野陣營，來達成重返執政的目標。 更多「六都市長選情」相關新聞。 相關新聞 快訊／藍地方選舉失利！鄭麗文證實2地方主委提辭呈快訊／國民黨失守5縣市！鄭麗文沒請辭 還稱司法介入影響選情挺盧秀燕選2028？蔣萬安表態：我們全力相互支援蔣萬安表態不選2028：未來4年我就是台北市長 蘇柏銓編輯記者入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...作品集 2026地方大選國民黨鄭麗文蔣萬安在野陣營政黨輪替敗選