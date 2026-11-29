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2026地方大選昨落幕，國民黨大敗失守6縣市，其中更包括直轄市之一的台中市，但國民黨主席鄭麗文談話時絲毫未提敗選責任。台北市長蔣萬安今（29）日被問到鄭麗文要不要下台，他說每次選舉結果都需要謙卑以對、虛心檢討。蔣萬安說，重返執政國民黨沒有樂觀的本錢，也沒有悲觀的權利，一定是要集結所有在野力量，共同朝政黨輪替的目標努力，那對他來講，就是台北市長，未來四年努力地把市政做好，加倍努力。同樣身為國民黨的一份子，那當然就是全力地協助在野陣營，來達成重返執政的目標。