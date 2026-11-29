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波特蘭拓荒者中國中鋒楊瀚森近期進入傷兵名單，根據隨隊記者孟超最新透露，楊瀚森今（29）日完成的核磁共振（MRI）檢查結果正式出爐，確診為傷勢較為棘手的左腳踝高位扭傷，目前拓荒者球團尚未公布具體復出時間表。按照NBA過往同類型傷勢的醫療恢復案例保守估計，21歲的楊瀚森恐得休養4至6周，預計將缺席多達20場例行賽，對正處於爭取輪換關鍵期的他而言無疑是一記沉重打擊。拓荒者總教練諾里（Tyson Norvell / Nori）證實，楊瀚森是在昨日賽前投籃訓練時不慎踩到其他球員的腳背導致扭傷，目前已穿上保護靴進行固定休養。與一般籃球員常見的腳踝外側距腓前韌帶扭傷不同，「高位腳踝扭傷」傷及的是踝關節上方連接脛骨與腓骨的「下脛腓聯合韌帶」。這組韌帶如同把兩根小腿骨綁緊的繩索，一旦受損鬆動，整個踝關節的穩定結構就會大打折扣，雖然日常行走或原地投籃看似無礙，但只要進行高強度的急停、變向或起跳落地便極易再度受創，因此復原時間往往比普通扭傷多出近一倍。根據運動醫學針對440名高水準運動員的統計研究，遭遇高位腳踝扭傷平均需38天重返賽場（保守治療約29天、若動手術則需50天）。回顧NBA近年球星案例，同為中鋒的國王長人萊恩（Alex Len）曾因此休戰43天、缺席19場比賽；湖人巨星詹姆斯（LeBron James）在2020-21賽季也花了整整41天（缺席20場）才復出，甚至因腳踝疼痛再度休養6場。魔術前鋒小華格納（Franz Wagner）上季同樣耗時39天、缺席16場後仍帶痛反覆休戰。以此推估，楊瀚森這波傷停極可能長達4至6周、缺席約20場賽事。這起傷病發生的時機點可謂相當不是時候。距離楊瀚森生涯首度繳出雙十數據（12分、10籃板）僅過去20天，期間他曾一度遭教練團棄用（DNP）引發討論，好不容易在日前對陣聖安東尼奧馬刺之戰重返正常輪換並頂住禁區壓力，賽後更獲得總教練諾里公開點名表揚，連陣中老大哥里拉德（Damian Lillard）也盛讚他心態成熟、具備成為優秀NBA中鋒的所有條件。在核磁共振結果出爐前，諾里受訪時曾明確重申楊瀚森的球隊定位不變：「只要威廉斯（Robert Williams III）缺陣或內線遭遇犯規麻煩，楊瀚森就是拓荒者的第三中鋒。」然而在競爭激烈的NBA輪換體系中，長期缺陣20場意味著隊友卡爾森（Branden Carlson）等人將直接頂上輪換空缺，一旦替補者打出亮眼表現，楊瀚森傷癒後恐得重新排隊爭取上場時間。所幸楊瀚森本季仍握有多項利多籌碼，拓荒者日前已正式執行他2027-28賽季的球隊選項，諾里也明確表態不會將他下放至發展聯盟（G League）。楊瀚森上季出賽43場三分球僅42投5中（命中率11.9%），本季出賽11場在場均8.4分鐘內繳出2.9分、2.3籃板、0.8助攻，三分球更是10投5中、命中率暴漲至50%，具備護框與拉開空間潛力的7呎長人依舊稀缺。年僅21歲的身體修復能力遠勝老將，近日他接受《The Athletic》專訪時也坦言，身為目前NBA唯一的中國球員確實背負著龐大關注與壓力，但完全理解球迷渴望看到希望的心情。明日上午7點拓荒者將在主場迎戰紐奧良鵜鶘，除了楊瀚森外，包括夏普（Shaedon Sharpe）、克雷伊奇（Vít Krejčí）、里拉德與揚布拉德（Jahmir Youngblood）均因傷缺陣，莫蘭特（Ja Morant）則列為出戰成疑。