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《葬送的芙莉蓮》第3季確定回歸 《膽大黨》、《迷宮飯》續作也來了

▲《葬送的芙莉蓮》第3季，官方預計於2027年10月播出。（圖／YT@TOHO animation）

《神樂鉢》終於動畫化！《鬼滅之刃》第2部電影進度曝光

▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第2部，有機會在2027年推出。（圖／木棉花提供）

兩大人氣作品都有新進度 《咒術迴戰》、《我獨自升級》續作受關注

▲《我獨自升級》第3季動畫尚未正式公布播出計畫，但相關製作消息已陸續浮現。（圖／翻攝自アニプレックス チャンネル YT）

民進黨籍台北市長沈伯洋昨（28）日宣布敗選後，在演說中向支持者「小水滴」喊話，提醒大家選舉結束後還是要繼續生活，他提到，這幾個月不少人忙著追選舉，可能有劇沒追、電動沒打，甚至笑說《GTA 6》可以跟他一樣打開來玩，動畫、漫畫也能繼續追。隨著2026年即將進入尾聲，2027年動漫新作也陸續公布，從《葬送的芙莉蓮》、《膽大黨》到《迷宮飯》等，真的是動漫「神仙打架」的一年，本文也整理2027年值得注意新番。2027年已經確定推出的作品中，最受矚目的莫過於《葬送的芙莉蓮》第3季，官方預計於2027年10月播出，改編原作人氣篇章「黃金鄉篇」，芙莉蓮一行人將展開新的冒險。《膽大黨》第3季也確定2027年回歸，延續外星人、妖怪與超能力交織的奇幻故事；《迷宮飯》第2季則預計2027年10月推出，萊歐斯一行人將繼續在迷宮中探索，透過料理魔物展開獨特的冒險。此外，《神樂鉢》動畫版預計2027年4月登場，改編自《週刊少年Jump》人氣漫畫，以刀劍戰鬥及復仇故事為主軸；《坂本日常》第2季、《肌肉魔法使-MASHLE-》新篇章，以及《香格里拉・開拓異境》第3季，也都安排在2027年推出；《藥師少女的獨語》第3季後半預計2027年4月接續播出，喜歡宮廷推理的觀眾也有新進度可以期待。《鬼滅之刃》方面，粉絲最期待的則是《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第2部，官方早在2024年就宣布，無限城篇將以3部電影形式推出，第1部已於2025年上映，正式揭開鬼殺隊與鬼舞辻無慘決戰的序幕。由於第1部上映後引發熱烈討論，後續劇情何時登上大銀幕也成為粉絲關注焦點，目前第2部已進入製作階段，但官方尚未公布上映日期，是否能在2027年推出仍有待確認。《咒術迴戰》第4季「死滅迴游後篇」則是正式宣布製作，將延續虎杖悠仁等人的死滅迴游戰鬥，官方尚未公布確切播出日期；而《我獨自升級》動畫第2季在2025年播出完結後，2026年7月宣布推出續作電影《劇場版 我獨自升級 -Beyond the System-》，確定將延續第2季劇情，目前同樣尚未公布上映時間。另一方面，《我獨自升級》第3季動畫尚未正式公布播出計畫，但相關製作消息已陸續浮現，外界也曾傳出2027至2028年的預估時程，仍不能視為官方定檔《我獨自升級》第3季則尚未正式宣布播出檔期，雖然外界持續關注續作消息，但目前還不能將2027年視為確定上映年份。📌《葬送的芙莉蓮》第3季：2027年10月📌《膽大黨》第3季：已確定2027年📌《迷宮飯》第2季：2027年10月📌《神樂鉢》：2027年4月。📌《間諜家家酒》第4季：已確定2027年📌《咒術迴戰》第4季：已宣布製作，尚無播出日期。📌《鬼滅之刃》無限城篇第2部：續作製作中，尚無上映日期。📌《我獨自升級》第3季：尚無官方播出日期，不能寫成確定2027年推出。