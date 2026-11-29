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民進黨台北市長落選人沈伯洋先前曾拋出，考慮將選舉補助款用設立台北研究院；台北市長蔣萬安順利連任，今（29）日跟進宣布捐出所有選舉補助款，成立以台北市民為核心的研究型智庫。至於是否會邀請民進黨對手沈伯洋，他說都還在規劃中，會邀請各界、各領域夥伴、專業人士來參與。蔣萬安今日展開謝票車掃，被問到昨天沈伯洋致電給他，稱有提到市政建議參考，問他有哪幾項可以實施？他說，這段期間沈的團隊提出非常多的政見，都會好好地來深入研究，只要是對台北市好、對市民有利，都會全力地來落實推動。蔣萬安也宣布，這一次會把所有的選舉補助款捐出來，成立以台北市民為核心的研究型智庫，未來對於台北城市的發展，以及市民關心的議題深入研究，所以也會做出跟目前市府各單位功能上面的區隔。媒體追問要不要邀請沈伯洋一起參與，蔣萬安說，目前都在規劃當中，他都會邀請各界、各領域的夥伴、專業人士來參與。蔣萬安這次選舉獲得78萬1312票，根據《公職人員選舉罷免法》，預估蔣可獲得2343萬9360元的選舉補助款。