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北京對民進黨抱持敵意 藍守住雙北反鬆一口氣

選前AI影片瘋狂流竄！中國軍機、共艦頻出動

台灣九合一地方選舉落幕，民進黨台北市長候選人沈伯洋敗選後以「民主的勝利」作為感言，意外成為外媒關注焦點。英國《衛報》28日報導指出，民進黨此次一舉拿下10個縣市首長席次，較4年前的5席翻倍，創下近10年來最佳成績；外媒分析，這項結果恐讓北京感到不滿，但國民黨成功守住台北市及新北市，雙北的勝利則可能讓中國稍微鬆一口氣。民進黨在2022年地方選舉遭遇重挫，當時僅拿下全台22個縣市中的5席；這次選舉則成功扳回5個縣市，包括台中市、新竹縣、彰化縣、宜蘭縣及嘉義市，由藍天變綠地，執政版圖擴大至10席，創下近10年來最佳表現。相較之下，國民黨席次從上屆的14席減少至10席。此外，雲林縣選情相當接近，雙方票數差距僅173票，後續還將進行驗票。根據《衛報》28日報導指出，此次地方選舉的主要焦點集中在房價、薪資停滯及財富分配等民生議題，兩岸關係並非選戰主軸，但中國因素仍籠罩整場選舉。由總統賴清德領導的民進黨，長期遭北京抱持敵意，中國也持續主張台灣是其領土的一部分，然而這項說法遭到多數台灣民眾反對。國際危機組織（International Crisis Group）資深分析師楊晧暐（William Yang）接受《衛報》訪問時則表示，國民黨成功守住台北市及新北市，將讓中國稍微鬆一口氣，原因是國民黨主張與中國維持較密切關係，而每年舉辦的台北上海城市論壇，也是目前兩岸少數仍持續運作的重要交流管道。報導也描述台北市長選戰的開票過程，28日下午，數千名沈伯洋的支持者聚集在競選總部外觀看開票，現場一度氣氛熱烈，不斷高喊「伯洋加油」、「逆轉」等口號；然而，隨著蔣萬安逐漸擴大領先差距，支持者情緒也轉趨沉重。晚間近8時，沈伯洋登台承認敗選，支持者起立給予掌聲，他坦言「結果出來了，我輸了」，但強調自己會繼續努力，並說道：「今晚，台北市民做出了最好的決定。正如我先前接受外媒專訪時所說的，無論今天誰勝選，都是台北的勝利，也是民主的勝利。」除了選舉結果，《衛報》指出，台灣官員在投票前曾警告，境內出現數千起疑似假消息及選舉干預事件，網路上也流傳數百支疑似與中國有關的AI生成影片，散播針對北京不樂見的台灣政治人物的不實內容。軍事方面，台灣國防部表示，選前一天（27日）偵獲33架次中國軍機及8艘共艦在台灣周邊活動，顯示北京持續對台施加軍事壓力。