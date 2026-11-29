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川普不滿媒體繼續使用AI！稱SEC將強制改用「SI」

強制AI改名恐掀法律戰！SEC可能面臨言論自由爭議

川普試圖扭轉AI負面形象！馬斯克已率先改口稱「SI」

美國總統川普（Donald Trump）再度推動人工智慧（AI）更名，試圖以「超級智慧」（Super Intelligence，SI）取代目前廣泛使用的AI一詞。川普近日在社群媒體上透露，美國證券交易委員會（SEC）主席艾特金斯（Paul Atkins）將很快強制使用這項新名稱，意味著美國上市公司未來可能被要求調整企業文件及資訊揭露的用語。根據彭博社報導，川普近日在社群媒體發文，批評福斯新聞（Fox News）一名主持人仍使用「人工智慧」一詞，並透露SEC即將採取行動，推動使用「超級智慧」的新名稱。川普寫道，「我們偉大的SEC主席艾特金斯，很快就會強制使用這個詞。和我一樣，他喜歡用詞精確！」報導指出，SEC可能透過不同方式，要求美國上市公司遵循川普偏好的用語。其中一項法律條文賦予SEC定義相關詞彙的權限，並可告知企業，若使用其他相似詞彙可能造成投資人混淆，相關用語便可能具有誤導性。此外，SEC也可能向企業發布指引，要求工作人員在審查企業申報文件時，特別留意相關用詞，並要求未遵循指引的企業解釋原因。不過，若SEC希望制定具有法律約束力的規定，強制企業使用「超級智慧」一詞，可能必須經過正式的規則制定程序，其中包括針對企業更換用語所產生的成本及效益進行分析。另一方面，SEC也可能因此面臨法律訴訟，反對者可能主張，政府強制企業使用特定詞彙，涉及強迫表達特定言論，恐違反保障言論自由的美國憲法第一修正案。目前白宮及SEC均尚未立即提供相關措施的具體細節。事實上，川普今年稍早便已簽署行政命令，要求美國行政部門在法律允許的最大範圍內，於所有官方溝通中使用「超級智慧」及其縮寫「SI」。報導指出，這是川普試圖扭轉人工智慧技術負面公眾形象的舉措之一，而美國選民對這項技術的不滿，也在日前舉行的期中選舉中有所反映。至於科技產業領袖是否會全面配合川普推動的更名措施，目前仍有待觀察。不過，SpaceXAI執行長馬斯克（Elon Musk）近期出席一場白宮活動時，已開始採用川普偏好的新名稱，甚至在談及相關技術時，主動將原本說出口的「AI」改為「SI」。