我是廣告 請繼續往下閱讀

波特蘭拓荒者21歲中國籍中鋒，便從實戰角度深入剖析了這名年輕長人的處境。儘管楊瀚森該場比賽僅出賽4分30秒且得分掛蛋，但林書豪直言自己完全不在意他那一球有沒有投進；在林書豪看來，想要在拓荒者陣中爭取穩定的輪替時間，楊瀚森現階段最該優先提升的是「防守、籃板與體能」。回顧拓荒者以116：111擊敗馬刺之役，楊瀚森以替補身分短暫上陣4分30秒，全場唯一一次出手並未命中、得分掛零，但仍積極抓下2個進攻籃板並送出1次助攻。林書豪賽後點評時直言：「我完全不在意楊瀚森投籃進不進，他的上場時間太少了，我看的是他的心態。」相較於單一回合投進或投丟，林書豪更看重楊瀚森是否帶著自信踏上球場，以及願不願意在禁區與對手進行高強度身體碰撞。透過近距離觀察，林書豪肯定楊瀚森在極為有限的上場時間裡並未顯得怯場或緊張，不僅勇於出手、願意身體對抗，也積極衝搶籃板；他也看好只要未來出賽時間增加，楊瀚森的場上表現會更加穩定。不過，如何先把這零星的幾分鐘轉化為固定的輪替席次，則是他必須面對的下一道課題。林書豪進一步以交手馬刺的快節奏攻防為例指出，NBA比賽雙方來回轉換極快，對中鋒的考驗絕不僅止於單一回合能不能守住對手，而是在連續高速折返跑動之後，體能是否還足以支撐他及時退回籃下、做好卡位並把防守籃板穩穩收下，這也正是他將「體能」與「防守」放在一起強調的核心原因。從拓荒者現有陣容結構分析，禁區已有克林根（Donovan Clingan）與威廉斯（Robert Williams III）兩大主力可用，教練團也會視對戰組合靈活改打小球陣容。依林書豪的專業觀察，拓荒者現階段並不需要中鋒在進攻端大量持球發動攻勢，球隊更迫切需要內線球員做好護框、鞏固籃板，並在擋拆戰術後確實順下接應。對楊瀚森而言，即便某個進攻回合完全沒摸到球，依然能透過扎實的無球掩護替隊友製造進攻空間，再回到防守端把籃板抓下；這些藍領細節，遠比單場攻下幾分更能直接回應球隊需求。拓荒者總教練諾里（Micah Nori）在日前擊敗金州勇士賽後也已明確表態，楊瀚森傷癒歸隊後的球隊定位不會改變，依然是陣中第3中鋒，每當威廉斯輪休缺陣或禁區陷入犯規麻煩時，他就會獲得登場機會。教練團已經清楚畫出機會出現的時機，而林書豪則為他指明了把握機會的方向：不用急著在短短幾分鐘內靠得分證明身手，只要先把球隊託付給中鋒的防守、籃板與擋拆苦工做到位，自然能一步步站穩NBA舞台。