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對戰組合（客場 vs. 主場） 終場比分 勝隊焦點球員數據 敗隊焦點球員數據 費城76人 vs. 休士頓火箭 93：131 森根：21分7板4助 阿門：20分5板5助 杜蘭特：16分2板4助 馬克西：17分2板7助 埃奇庫姆：14分4板7助 波普：14分2板4助 奧克拉荷馬雷霆 vs. 密爾瓦基公鹿 111：119 韋爾：30分13板 羅林斯：28分4板6助 吉昂：13分9板9助 亞歷山大：34分1板8助 米切爾：21分4板6助 卡魯索：13分3板4助 奧蘭多魔術 vs. 華盛頓巫師 116：91 小華格納：23分4板6助 達席爾瓦：22分4板 薩格斯：11分8板11助 楊恩：19分3板7助 迪班薩：16分6板3助 庫利巴利：15分4板 夏洛特黃蜂 vs. 布魯克林籃網 116：118 蘭德爾：28分6板3助 小波特：23分7板3助 夏普：19分12板5助 柯比懷特：37分3板4助 里德：27分4板2助 阿倫：16分1板2助

NBA美國職籃今（29）日迎來多場例行賽交鋒，其中東區龍頭費城76人（賽前16勝4負）在昨日剛打完NBA盃晉級戰後背靠背作客休士頓，由於三大核心詹姆斯（LeBron James）、恩比德（Joel Embiid）與布朗（Jaylen Brown）全數休兵，陣容齊整的休士頓火箭在主場完全展現輾壓級火力，在申京（Alperen Şengün）、阿門湯普森（Amen Thompson）與「KD」杜蘭特（Kevin Durant）聯手砍下57分帶領下，全隊多達6人得分上雙，終場以131：93狂勝76人多達38分、喜迎3連勝。《NOWNEWS》也整理今日相關賽事結果提供讀者參考。此前接連擊敗快艇與太陽的火箭，今日在主場迎戰輪休三大王牌的76人毫不手軟。杜蘭特上半場便展現無差別單打火力，10投6中高效砍下14分、4助攻，搭配替補前鋒伊森（Tari Eason）貢獻13分，助火箭半場打完以62：50取得雙位數領先。易邊再戰後，火箭攻勢徹底決堤，杜蘭特全場僅輕鬆出戰26分鐘便進帳16分、2籃板、4助攻提前打卡下班；中鋒申京在禁區如入無人之境，面對博納（Adem Bona）豪取21分、7籃板、4助攻，阿門湯普森也交出20分、5籃板、5助攻、1抄截的全能表現，加上小史密斯（Jabari Smith Jr.）17分、伊森15分與主控范弗利特（Fred VanVleet）13分，火箭用一場38分的狂勝收下賽季第15勝（15勝5負）。反觀殘陣出擊的76人僅靠後場雙槍馬克西（Tyrese Maxey，17分7助攻）與新星埃奇庫姆（VJ Edgecombe，14分4籃板7助攻）苦撐，最終吞下本季最慘一敗。傷兵滿營的奧克拉荷馬雷霆客場挑戰賽前僅2勝的東區墊底密爾瓦基公鹿，雷霆當家MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）上半場13投8中轟下19分助隊64：58領先，並在此役達成生涯14,000分里程碑（僅用549場比賽，2000年以來速度僅次於詹姆斯、唐西奇、歐尼爾、杜蘭特與艾佛森）。然而公鹿下半場祭出重兵包夾亞歷山大奏效，第三節單節淨勝16分逆轉戰局，靠著後衛羅林斯（Ryan Rollins）28分、4籃板、6助攻，以及替補長人韋爾（Kel'el Ware）狂轟30分、13籃板雙十演出，公鹿119：111爆冷掀翻雷霆收下賽季第3勝，並賞給雷霆4連敗。華盛頓巫師明星中鋒戴維斯（Anthony Davis）今天因病高掛免戰牌，失去禁區支柱的巫師後場雙槍徹底失準，楊恩（Trae Young，19分7助攻）與新秀迪班薩（AJ Dybantsa，16分6籃板）上半場合計僅18投6中，讓魔術半場就以68：38建立30分巨大優勢。魔術前鋒小華格納（Franz Wagner）輕鬆攻下23分、4籃板、6助攻，薩格斯（Jalen Suggs）繳出11分、8籃板、11助攻準大三元，全隊6人得分上雙在客場116：91大勝復仇。布魯克林籃網上半場外線火力全開，靠著小波特（Michael Porter Jr.，全場23分7籃板）首節獨拿15分、蘭德爾（Julius Randle，全場28分6籃板）穩定輸出，半場以73：50領先夏洛特黃蜂多達23分。下半場黃蜂在後衛柯比懷特（Coby White）狂轟37分、中鋒里德（Naz Reid）貢獻27分帶領下展開瘋狂反撲，一度將分差追至2分，但籃網中鋒夏普（Day'Ron Sharpe，19分12籃板5助攻）末節獨得8分穩住陣腳，終場籃網以118：116驚險守住主場勝利。