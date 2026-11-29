NBA美國職籃今（29）日迎來多場例行賽交鋒，其中東區龍頭費城76人（賽前16勝4負）在昨日剛打完NBA盃晉級戰後背靠背作客休士頓，由於三大核心詹姆斯（LeBron James）、恩比德（Joel Embiid）與布朗（Jaylen Brown）全數休兵，陣容齊整的休士頓火箭在主場完全展現輾壓級火力，在申京（Alperen Şengün）、阿門湯普森（Amen Thompson）與「KD」杜蘭特（Kevin Durant）聯手砍下57分帶領下，全隊多達6人得分上雙，終場以131：93狂勝76人多達38分、喜迎3連勝。《NOWNEWS》也整理今日相關賽事結果提供讀者參考。
火箭主場38分血洗殘陣76人 杜蘭特輕鬆打卡
此前接連擊敗快艇與太陽的火箭，今日在主場迎戰輪休三大王牌的76人毫不手軟。杜蘭特上半場便展現無差別單打火力，10投6中高效砍下14分、4助攻，搭配替補前鋒伊森（Tari Eason）貢獻13分，助火箭半場打完以62：50取得雙位數領先。
易邊再戰後，火箭攻勢徹底決堤，杜蘭特全場僅輕鬆出戰26分鐘便進帳16分、2籃板、4助攻提前打卡下班；中鋒申京在禁區如入無人之境，面對博納（Adem Bona）豪取21分、7籃板、4助攻，阿門湯普森也交出20分、5籃板、5助攻、1抄截的全能表現，加上小史密斯（Jabari Smith Jr.）17分、伊森15分與主控范弗利特（Fred VanVleet）13分，火箭用一場38分的狂勝收下賽季第15勝（15勝5負）。反觀殘陣出擊的76人僅靠後場雙槍馬克西（Tyrese Maxey，17分7助攻）與新星埃奇庫姆（VJ Edgecombe，14分4籃板7助攻）苦撐，最終吞下本季最慘一敗。
雷霆爆冷輸東區爐主公鹿
傷兵滿營的奧克拉荷馬雷霆客場挑戰賽前僅2勝的東區墊底密爾瓦基公鹿，雷霆當家MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）上半場13投8中轟下19分助隊64：58領先，並在此役達成生涯14,000分里程碑（僅用549場比賽，2000年以來速度僅次於詹姆斯、唐西奇、歐尼爾、杜蘭特與艾佛森）。然而公鹿下半場祭出重兵包夾亞歷山大奏效，第三節單節淨勝16分逆轉戰局，靠著後衛羅林斯（Ryan Rollins）28分、4籃板、6助攻，以及替補長人韋爾（Kel'el Ware）狂轟30分、13籃板雙十演出，公鹿119：111爆冷掀翻雷霆收下賽季第3勝，並賞給雷霆4連敗。
華盛頓巫師明星中鋒戴維斯（Anthony Davis）今天因病高掛免戰牌，失去禁區支柱的巫師後場雙槍徹底失準，楊恩（Trae Young，19分7助攻）與新秀迪班薩（AJ Dybantsa，16分6籃板）上半場合計僅18投6中，讓魔術半場就以68：38建立30分巨大優勢。魔術前鋒小華格納（Franz Wagner）輕鬆攻下23分、4籃板、6助攻，薩格斯（Jalen Suggs）繳出11分、8籃板、11助攻準大三元，全隊6人得分上雙在客場116：91大勝復仇。
布魯克林籃網上半場外線火力全開，靠著小波特（Michael Porter Jr.，全場23分7籃板）首節獨拿15分、蘭德爾（Julius Randle，全場28分6籃板）穩定輸出，半場以73：50領先夏洛特黃蜂多達23分。下半場黃蜂在後衛柯比懷特（Coby White）狂轟37分、中鋒里德（Naz Reid）貢獻27分帶領下展開瘋狂反撲，一度將分差追至2分，但籃網中鋒夏普（Day'Ron Sharpe，19分12籃板5助攻）末節獨得8分穩住陣腳，終場籃網以118：116驚險守住主場勝利。
11月29日 NBA 焦點賽事戰果與球星數據總覽
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此前接連擊敗快艇與太陽的火箭，今日在主場迎戰輪休三大王牌的76人毫不手軟。杜蘭特上半場便展現無差別單打火力，10投6中高效砍下14分、4助攻，搭配替補前鋒伊森（Tari Eason）貢獻13分，助火箭半場打完以62：50取得雙位數領先。
易邊再戰後，火箭攻勢徹底決堤，杜蘭特全場僅輕鬆出戰26分鐘便進帳16分、2籃板、4助攻提前打卡下班；中鋒申京在禁區如入無人之境，面對博納（Adem Bona）豪取21分、7籃板、4助攻，阿門湯普森也交出20分、5籃板、5助攻、1抄截的全能表現，加上小史密斯（Jabari Smith Jr.）17分、伊森15分與主控范弗利特（Fred VanVleet）13分，火箭用一場38分的狂勝收下賽季第15勝（15勝5負）。反觀殘陣出擊的76人僅靠後場雙槍馬克西（Tyrese Maxey，17分7助攻）與新星埃奇庫姆（VJ Edgecombe，14分4籃板7助攻）苦撐，最終吞下本季最慘一敗。
傷兵滿營的奧克拉荷馬雷霆客場挑戰賽前僅2勝的東區墊底密爾瓦基公鹿，雷霆當家MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）上半場13投8中轟下19分助隊64：58領先，並在此役達成生涯14,000分里程碑（僅用549場比賽，2000年以來速度僅次於詹姆斯、唐西奇、歐尼爾、杜蘭特與艾佛森）。然而公鹿下半場祭出重兵包夾亞歷山大奏效，第三節單節淨勝16分逆轉戰局，靠著後衛羅林斯（Ryan Rollins）28分、4籃板、6助攻，以及替補長人韋爾（Kel'el Ware）狂轟30分、13籃板雙十演出，公鹿119：111爆冷掀翻雷霆收下賽季第3勝，並賞給雷霆4連敗。
華盛頓巫師明星中鋒戴維斯（Anthony Davis）今天因病高掛免戰牌，失去禁區支柱的巫師後場雙槍徹底失準，楊恩（Trae Young，19分7助攻）與新秀迪班薩（AJ Dybantsa，16分6籃板）上半場合計僅18投6中，讓魔術半場就以68：38建立30分巨大優勢。魔術前鋒小華格納（Franz Wagner）輕鬆攻下23分、4籃板、6助攻，薩格斯（Jalen Suggs）繳出11分、8籃板、11助攻準大三元，全隊6人得分上雙在客場116：91大勝復仇。
布魯克林籃網上半場外線火力全開，靠著小波特（Michael Porter Jr.，全場23分7籃板）首節獨拿15分、蘭德爾（Julius Randle，全場28分6籃板）穩定輸出，半場以73：50領先夏洛特黃蜂多達23分。下半場黃蜂在後衛柯比懷特（Coby White）狂轟37分、中鋒里德（Naz Reid）貢獻27分帶領下展開瘋狂反撲，一度將分差追至2分，但籃網中鋒夏普（Day'Ron Sharpe，19分12籃板5助攻）末節獨得8分穩住陣腳，終場籃網以118：116驚險守住主場勝利。
|對戰組合（客場 vs. 主場）
|終場比分
|勝隊焦點球員數據
|敗隊焦點球員數據
|費城76人 vs. 休士頓火箭
|93：131
|
森根：21分7板4助
阿門：20分5板5助
杜蘭特：16分2板4助
|
馬克西：17分2板7助
埃奇庫姆：14分4板7助
波普：14分2板4助
|奧克拉荷馬雷霆 vs. 密爾瓦基公鹿
|111：119
|
韋爾：30分13板
羅林斯：28分4板6助
吉昂：13分9板9助
|
亞歷山大：34分1板8助
米切爾：21分4板6助
卡魯索：13分3板4助
|奧蘭多魔術 vs. 華盛頓巫師
|116：91
|
小華格納：23分4板6助
達席爾瓦：22分4板
薩格斯：11分8板11助
|
楊恩：19分3板7助
迪班薩：16分6板3助
庫利巴利：15分4板
|夏洛特黃蜂 vs. 布魯克林籃網
|116：118
|
蘭德爾：28分6板3助
小波特：23分7板3助
夏普：19分12板5助
|
柯比懷特：37分3板4助
里德：27分4板2助
阿倫：16分1板2助