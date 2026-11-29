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▲顏翎熹2022年也靠改名炒熱話題，在小商人的助選下進入議會。（圖／翻攝自Molly 翎熹臉書）

▲小商人在美國人來人往的紐約時代廣場上，刊登割頸案加害者乾哥與乾妹的照片。（圖／翻攝自Gtokevin 小商人FB）

▲小商人身分神秘，都用卡通版的人物照來當大頭貼。（圖／翻攝自Gtokevin 小商人FB）

2017年：親自出席美國總統川普就職典禮，因座位區比台灣官方祝賀團更靠近舞台引發熱議。

2022年：邀請電競實況主顏翎熹改名為16字的「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，成功當選嘉義市議員。

2024年：不滿新北國中生割頸案涉案少年個資受法律保護，自費在美國紐約時代廣場刊登涉案者照片與姓名表達抗議。

2026年：邀請網紅兼寵物美容師「Angela寶7」改名為16字的「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」參選桃園市議員，最終以第一高票（2萬9,533票）順利當選。

網紅「小商人」號召前JKF女郎改名「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」（下稱王妃），參選桃園市第一選區市議員。昨（28）日開票結果出爐，王妃真的高票當選，讓小商人嗨爆。而小商人的背景也隨之引發討論，據悉，他的本名與真實身分從未被公開過，外界只知道他定居在洛杉磯，而小商人過去還曾花錢在紐約時代廣場上，放出國中生割頸案的兇手，乾哥與乾妹的照片，超狂行動力讓許多粉絲都對他佩服不已。小商人成功把王妃送進桃園市議會，這結果讓許多粉絲嗨爆，他昨日也興奮發文：「桃園的各位跟台灣人證明，只要大家出門投票，我們手上的這一票都能下架不適任的候選人，也推上認真的人。平凡的我們也都能選贏權貴！」而小商人作為王妃的靠山，大家都非常好奇他的背景。據悉，小商人曾說過自己是在美國洛杉磯工作的貿易商，也經營八大產業當副業，雖然背景不單純，但他多次強調自己不會害人，「我不清高但也不會魚肉鄉民。」而他幽默又接地氣的發文，經常受到網友推崇，也因此他從PTT起家後，轉戰到FB、IG或是Threads，都有上萬粉絲追蹤。小商人過去也曾利用改名參選的模式，幫助電競主持人、網紅直播主顏翎熹（Molly）成功當上嘉義市第一選區議員，她當時改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，讓選民印象深刻。因此小商人這次得知佀廣洋要參選後，就公開號召「找個桃園市桃園區姓王的正妹出來改名參選桃園議員」，最後派出前JKF女郎王妃出來參戰。除此之外，小商人過去的知名事蹟還包括在美國紐約時代廣場的LED看板上，刊登新北國中生割頸案的兇手。當時由於涉案人都是未成年，因此加害者乾哥與乾妹的身分資訊未被法院公開，小商人為此感到不平，這才砸大錢在時代廣場刊登電子廣告，把乾哥與乾妹的資訊都放上大螢幕，希望能幫受害者家屬發聲。另外，小商人在2022年初左右，也曾踢爆網紅青青（本名吳雲青）靠炫富人設吸引投資，實則與幕後邱姓金主（邱仕偉，後改名邱子宸）已婚並涉入吸金詐財案。小商人當時蒐集至少25名受害者的資料，交由檢調與法務部調查局處理；青青一開始否認，但隨後就發文致歉，表示會配合司法調查，小商人也因此給人「正義使者」的形象。而小商人在美國商界的地位似乎也非同小可，他2017年曾受邀參加美國總統川普的就職典禮，當時他分享自己視角看出去的畫面，被眼尖網友發現，他坐在非常靠近舞台的VIP區，位置甚至比台灣代表團還前面，讓網友認為他背景不簡單，不過小商人隨後已將該影片刪除，而他也未在現場被拍到正臉照，身分始終很神祕。不過他這次再度助選成功，名氣也更上一層樓了。Gtokevin 小商人、Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司（PTT 帳號 GTOKevin）未公開（從未露面，本名與長相皆保密）出身台灣嘉義，自稱現居美國洛杉磯（LA）最早在 PTT 八卦版發文走紅，現以Facebook粉絲專頁及Threads、IG為主要發聲陣地台式直白幽默、熟稔地方派系與社會生態、擅長透過大型廣告看板與發放免費雞排製造話題