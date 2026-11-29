我是廣告 請繼續往下閱讀

12月寶可夢列車時刻表出爐！一路開到12月13日

▲寶可夢列車以EMU800型區間車打造，外觀集結歷代經典寶可夢。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲車廂內融入精靈球與冒險元素。（圖／記者嚴俊強攝）

12月5日限定專列最吸睛！6725次一路南下

▲寶可夢30週年主題列車專列班次。（圖／臺鐵提供）

▲寶可夢列車12月1日至12月4日常態運行班次。（圖／臺鐵提供）

▲寶可夢列車12月6日至12月9日常態運行班次。（圖／臺鐵提供）

▲寶可夢列車12月10日至12月13日常態運行班次。（圖／臺鐵提供）

台鐵寶可夢30週年主題列車12月最新時刻表出爐！「新光三越週年慶寶可夢30週年主題列車」將持續行駛至12月13日，期間都有常態運用班次，可依台鐵公布的車次與時刻安排「追車」行程，其中今（29）日、12月5日還有車次6725寶可夢專列，從台北出發、一路開往新左營，完整12月班次、停靠站與發車時間一文掌握。新光三越攜手台鐵推出的「新光三越週年慶寶可夢30週年主題列車」，以EMU800型區間車打造全車彩繪列車，外觀集結歷代經典寶可夢，車廂內也融入精靈球與冒險元素，讓旅客搭車時彷彿進入寶可夢世界。這列寶可夢彩繪列車自9月25日開始投入營運，除了特別安排的限定專列，也會加入台鐵一般營運班次，讓民眾有機會以一般搭車方式遇見寶可夢列車。台鐵公告指出，活動快閃至12月13日，配合車輛檢修需要，實際行駛日期及車次仍可能調整。依台鐵公布最新12月時刻表，限定專列將從台北出發，沿途停靠桃園、台中、嘉義、台南，最後抵達新左營。臺北｜到站10:12｜離站10:37桃園｜到站11:05｜離站11:20臺中｜到站13:23｜離站13:38嘉義｜到站14:58｜離站15:12臺南｜到站15:59｜離站16:14新左營｜到站16:44｜離站17:463010次｜潮州11:03發車→豐原16:10抵達3035次｜豐原16:43發車→潮州21:05抵達3001次｜潮州05:52發車→臺東08:23抵達3018次｜臺東11:08發車→新左營14:10抵達3021次｜新左營17:13發車→臺東20:20抵達3006次｜臺東06:20發車→潮州08:27抵達1038次｜潮州14:31發車→七堵22:04抵達2013次｜七堵10:47發車→嘉義15:58抵達2244次｜嘉義16:29發車→北湖20:57抵達2183次｜北湖12:08發車→斗南15:59抵達3231次｜斗南16:05發車→潮州19:35抵達3010次｜潮州11:03發車→豐原16:10抵達3035次｜豐原16:43發車→潮州21:05抵達3001次｜潮州05:52發車→臺東08:23抵達3018次｜臺東11:08發車→新左營14:10抵達3021次｜新左營17:13發車→臺東20:20抵達3006次｜臺東06:20發車→潮州08:27抵達1038次｜潮州14:31發車→七堵22:04抵達2013次｜七堵10:47發車→嘉義15:58抵達2244次｜嘉義16:29發車→北湖20:57抵達2123次｜北湖06:24發車→嘉義10:34抵達2184次｜嘉義10:45發車→北湖14:45抵達2223次｜北湖16:31發車→嘉義21:04抵達2128次｜嘉義05:16發車→銅鑼07:51抵達3177次｜銅鑼08:08發車→潮州14:14抵達3228次｜潮州14:40發車→后里20:48抵達2257次｜后里21:10發車→嘉義23:45抵達2144次｜嘉義06:44發車→北湖10:39抵達2203次｜北湖14:11發車→嘉義18:21抵達2264次｜嘉義18:44發車→北湖22:46抵達