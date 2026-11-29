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2026九合一大選落幕，先前告發民眾黨創黨主席柯文哲京華城案的台北市議員鍾小平落敗，他今（29）日被問到，同黨議員秦慧珠敗選稱要當「老網紅」，他則說「你看當老網紅還是老司機啊？開開玩笑」，同時也說暫時不會去上政論節目，因為他是比較中華民國派，並非深藍喜歡的政治人物。鍾小平說，這次處境非常艱難，此時此刻不敢想任何事情，先打籃球放鬆身心靈，他比一般人堅強，所以此生也生了許多苦，從政也落選過二到三次，所以心態可以調整，但還是非常痛苦。鍾小平也說，自己是很中間的政治人物，比中華民國派、做事比較中道，非深藍喜歡的政治人物，所以最近比較不會去上政論節目，那上電視的話，政論節目針鋒相對往兩端走，有時候也有難處。鍾小平也說，現在心如止水，現在想去社區種花草、打籃球，因為變胖了，減肥是第一課題，因為運動員選舉會胖，平常不運動的飼料雞選舉會很瘦。