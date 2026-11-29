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▲彰化縣黨部主委温宗諭證實，已正式向黨中央提出辭職。（圖／民眾黨彰化縣黨部提供，2026.11.29）

柯文哲、黃國昌週週助攻奏效 主委温宗諭功成身退交棒

2026九合一選舉結果揭曉，台灣民眾黨在彰化縣交出亮眼成績單，不僅一舉拿下3席縣議員、順利跨越成立議會黨團的門檻，年僅23歲的蘇智弦更奪下和美選區第一高票；當選的7名鄉鎮市民代表，也有3人是選區第一高票。不過，輔選有功的彰化縣黨部主委温宗諭卻拋出震撼彈，宣布已向黨中央正式請辭，待順利交接後將回歸全國總工會，專注投入勞權工作。本次地方選舉中，民眾黨全台共有34名候選人確定當選議員，不僅台北市提名的6席「全壘打」，更在雙北、台中、新竹縣市及彰化縣等6縣市成功成立議會黨團，相較於4年前席次幾乎翻倍。其中被視為白營「最南黨團」的彰化縣共有3人當選，分別為彰化區吳韋達、和美區蘇智弦及員林區張雪如；年僅23歲的蘇智弦更以選區第一高票強勢當選，成為全國最年輕的縣議員。在鄉鎮市民代表部分，民眾黨同樣拿下7席的好成績。其中彰化市創下4個選區全數上榜的佳績，薛方壹、林亞軒、董立凱、郭凱倫全部成功當選，4年前以39票之差落選的薛方壹，更以第一選區最高票榮耀回歸。此外，福興鄉民代表黃怡雯以選區第一高票成功連任、埔心鄉新人徐尚裕也拿下第一高票當選，員林市三義里長張仕穎則順利轉戰市民代表成功。地方政壇分析，白營此次在彰化大有斬獲，歸功於精準的選戰策略，縣黨部與提名人共同作戰、彼此支援，從文宣規劃、競選看板設置、地方組織動員到各項選務執行都高度整合；再加上民眾黨「兩顆太陽」柯文哲與黃國昌幾乎每個星期都南下彰化輔選，透過團隊協作與聯合作戰，讓候選人能更有效地走進基層、傳達理念，成功凝聚出整體戰力。不過，就在支持者歡呼收割戰果的同時，彰化縣黨部主委温宗諭卻宣布將卸下1年半的主委職務。去年4月上任的他表示，早在選前之夜的晚間10時、選務工作告一段落之際，便已正式向黨中央提出辭去彰化縣黨部主委一職；如今選戰階段性任務圓滿完成，自己希望重新聚焦本業，將更多時間與心力投入勞工權益及相關議題，持續在熟悉的領域深耕。對於後續人事安排，温宗諭表示彰化地方人才濟濟，已向黨中央建請儘速尋覓適當人選接任，自己一定會做好交接工作，確保黨部運作及地方服務能夠順利延續。