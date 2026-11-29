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▲ 民進黨高雄市黨部主委黃捷表示，此次選舉締造四大重要紀錄，更有五位政治新人拿下各自選區第一高票，表現超乎預期。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

▲ 黃捷強調，席次越多，責任就越重。未來民進黨將以更高的標準要求自己，用扎實的問政與地方服務表現，回報高雄市民的信任與託付。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

2026年九合一選舉落幕，民進黨在高雄開出亮眼成績，不僅順利延續市政執政，更一舉拿下33席市議員。民進黨高雄市黨部主委黃捷今（29）日表要示，此次選舉締造四大重要紀錄，更有五位政治新人拿下各自選區第一高票，表現超乎預期，也顯示市民願意給予優秀新人機會。黃捷指出，此次高雄選舉締造四大紀錄，首先是高雄是此次六都唯一由單一政黨取得議會過半的城市；其次是民進黨在高雄的議員席次大幅增加6席，增加席次居全國之冠；再來是創下高雄有史以來，民進黨首度在議會單獨過半的歷史紀錄；最後則是賴瑞隆順利接棒市長，也創下民進黨在高雄歷次市長交棒選舉中的最高得票紀錄。黃捷透露，選前最後幾天，她其實收到不少外縣市首長及議員候選人的站台邀約，但都一一婉拒。身為高雄市黨部主委，她深知肩負的責任，因此將時間與心力全留給高雄的黨籍候選人，從陪同掃街、發放飄帶及小卡，到空戰串聯，全力拉抬選情，以黨籍議員席次最大化為目標。黃捷表示，此次民進黨在高雄提名35位市議員候選人，最終有33位順利當選，若再加上無黨籍友好人選，整體席次有望突破37席。看到這樣的成果，讓她深感這段時間的努力都非常值得。除了所有候選人與輔選夥伴的團結打拚，更要感謝市長陳其邁過去六年的穩健執政，為民進黨在高雄奠定深厚的底氣。黃捷強調，席次越多，責任就越重。未來民進黨將以更高的標準要求自己，用扎實的問政與地方服務表現，回報高雄市民的信任與託付。