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美國職籃（NBA）本賽季第一位下課的總教練正式出爐！根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）今（29）日報導，華盛頓巫師在主場以91：116慘敗給奧蘭多魔術僅數小時後，球團高層便閃電宣布解雇總教練基夫（Brian Keefe），並由助理教練卡彭（Adam Caporn）接任臨時總教練一職。巫師近期13場比賽狂吞10敗，更寫下NBA史上首見「連續兩場比賽半場落後超過30分」的難堪恥辱紀錄，成為壓垮基夫帥位的最後一根稻草。巫師本季在手握戴維斯（Anthony Davis）、楊恩（Trae Young）兩大球星，以及今年選秀狀元迪班薩（AJ Dybantsa）的豪華帳面陣容下，戰績卻僅打出7勝13負（東區第10名）。尤其是在今日主場迎戰魔術之戰，巫師在戴維斯因病缺陣下攻守全面崩盤，上半場打完便以38：68落後多達30分；根據《ESPN Research》統計，巫師竟成為NBA歷史上第一支在連續兩場比賽中，上半場都落後對手超過30分的球隊，加上近13戰吞下10敗、其中8場輸分達雙位數，徹底引爆管理層怒火，賽後數小時即火速拍板換帥。回顧基夫的執教歷程，他於2024年1月25日接替遭解雇的小昂塞爾德（Wes Unseld Jr.）擔任巫師代理主帥，並在同年5月獲扶正成為正式總教練。執教華府約三年期間，基夫共帶隊出戰223場例行賽，累計戰績為慘澹的50勝173負，輸掉高達71%的比賽，22.4%的執教勝率更創下NBA歷史上所有執教至少200場例行賽總教練中的最低紀錄。事實上，基夫在過去兩季主導了巫師的大規模重建與擺爛計畫，這項策略也在去年休賽季收穫最大果實——巫師以聯盟墊底戰績順利抽中狀元籤，並選進來自楊百翰大學（BYU）的頂級側翼新星迪班薩。據《紐約時報》隨隊記者羅賓斯（Josh Robbins）指出，巫師管理層在2026年休賽季決定留任基夫，同時引進多名資深戰力，期望他能在培養迪班薩、喬治（Kyshawn George）、薩爾（Alex Sarr）、強森（Tre Johnson）、萊利（Will Riley）、卡林頓（Bub Carrington）與庫利巴利（Bilal Coulibaly）等年輕核心的同時，帶領球隊在東區展現競爭力。然而開季至今，核心後衛楊恩表現持續掙扎，多名年輕潛力股的成長也陷入瓶頸，最終讓球團決定提前終結基夫的任期，改由助教卡彭暫掌兵符重整旗鼓。