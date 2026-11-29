15年9、10月期統一發票中獎號碼日前公布，不少民眾紛紛打開手機App對獎。有網友在Threads上分享，自己下載多款發票兌獎App，但每款更新獎號的速度不同，好奇哪一款最好用？其中，「發票怪獸」更被點名，除了能自動對獎，平時儲存發票還能累積點數、兌換超商禮券，甚至有網友分享曾抽中全新iPhone，讓沒中獎的發票也能創造額外價值。
發票兌獎App哪款好用？網友點名這幾款
有網友在社群平台Threads發文透露，手機內下載了發票載具、發票存摺、雲端發票及雲端發票集點王等多款App，每次統一發票開獎時，由於各款App更新速度不一，因此好奇其他網友都使用哪一款。不少網友推薦「發票存摺」、「發票特務」，認為獎號更新及中獎通知速度相當快，也有民眾偏好「雲端發票」的操作介面。不過，各款App的更新速度仍可能因系統及資料同步情況而有所不同。
發票沒中獎集點還能抽iPhone
除了對獎速度，App提供的額外回饋也是不少網友選擇的關鍵。根據「發票怪獸」官方介紹，該App將發票管理結合寵物養成遊戲，使用者可透過儲存發票、餵養怪獸及開啟寶箱等方式累積獎勵，並使用怪獸幣兌換超商商品、現金券或參加抽獎活動，過去推出的獎品包含iPhone、iPad及飯店住宿等，實際品項依各檔期活動而定。
另外，「發票存摺」也提供金幣回饋機制，使用者可透過指定任務累積金幣，兌換超商好禮或捐贈公益團體。換句話說，即使統一發票沒有對中財政部公布的獎號，仍有機會透過App的額外活動獲得回饋。
財政部官方App升級中獎獎金直接入帳
財政部也在今年7月1日推出新版「統一發票兌獎App」，除了提供載具歸戶、自動對獎及發票查詢功能，還能設定中獎及領獎期限提醒，並透過指定金融帳戶領取獎金。財政部提醒，115年9、10月期統一發票領獎期間為今年12月6日至明年3月5日，本期除了原有的一般獎項外，雲端發票專屬獎還包括100萬元獎30組、2000元獎1.6萬組、800元獎10萬組，以及500元獎435萬組。
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有網友在社群平台Threads發文透露，手機內下載了發票載具、發票存摺、雲端發票及雲端發票集點王等多款App，每次統一發票開獎時，由於各款App更新速度不一，因此好奇其他網友都使用哪一款。不少網友推薦「發票存摺」、「發票特務」，認為獎號更新及中獎通知速度相當快，也有民眾偏好「雲端發票」的操作介面。不過，各款App的更新速度仍可能因系統及資料同步情況而有所不同。
除了對獎速度，App提供的額外回饋也是不少網友選擇的關鍵。根據「發票怪獸」官方介紹，該App將發票管理結合寵物養成遊戲，使用者可透過儲存發票、餵養怪獸及開啟寶箱等方式累積獎勵，並使用怪獸幣兌換超商商品、現金券或參加抽獎活動，過去推出的獎品包含iPhone、iPad及飯店住宿等，實際品項依各檔期活動而定。
另外，「發票存摺」也提供金幣回饋機制，使用者可透過指定任務累積金幣，兌換超商好禮或捐贈公益團體。換句話說，即使統一發票沒有對中財政部公布的獎號，仍有機會透過App的額外活動獲得回饋。
財政部官方App升級中獎獎金直接入帳
財政部也在今年7月1日推出新版「統一發票兌獎App」，除了提供載具歸戶、自動對獎及發票查詢功能，還能設定中獎及領獎期限提醒，並透過指定金融帳戶領取獎金。財政部提醒，115年9、10月期統一發票領獎期間為今年12月6日至明年3月5日，本期除了原有的一般獎項外，雲端發票專屬獎還包括100萬元獎30組、2000元獎1.6萬組、800元獎10萬組，以及500元獎435萬組。