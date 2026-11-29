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九合一大選落幕，民眾黨新北市議員陳世軒繳出亮眼成績單，以5萬9540票、得票率27.14％成功連任，更勇奪全國議員最高票。媒體人黃揚明分析，陳世軒4年前才以吊車尾之姿當選，如今一舉躍升全國最高票議員，堪稱民眾黨「模範生」；他更進一步點名，若下屆立委選舉藍白合共推陳世軒，那麼民進黨現任立委吳秉叡的連任之路可能中斷。黃揚明表示，因「我處理」成為「新莊土地公」的陳世軒，不過是還沒做滿4年的菜鳥議員，卻能在首次挑戰連任戰役中，拿下近6萬票的全國議員最高票成績，堪稱沒有基層組織的民眾黨的經營典範。背著「政二代」標籤從政，卻能在民眾黨立足，除了在4年前幸運吊車尾選上，讓白營支持者能在他議員任期中看見他的特質，也讓更多非白營的新莊選民看見「我處理」的能量。黃揚明進一步提到，民眾黨這次全國直轄市、縣市議員席次從14席大幅增加至34席，如果能至少再多幾個陳世軒，民眾黨的基層扎根將更穩固。話鋒一轉，他也示警，現在瑟瑟發抖的，應該是新莊區的現任立委吳秉叡，若藍白合作共推陳世軒參選下屆立委，在藍白議員得票率近55％的情況下，吳秉叡的連任之路可能面臨中斷危機。