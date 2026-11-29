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開票至深夜！2人差距僅173票 張嘉郡凌晨遞狀聲請驗票

638個票匭全查封 30日起查驗

無爭議票快速查驗 爭議票將交選舉法庭判斷

雲林縣長開票拉鋸到深夜，民進黨候選人劉建國最終以17萬8357票，險勝國民黨候選人張嘉郡17萬8184票，雙方僅差173票，另有8千多張無效票。張嘉郡今（29）日凌晨約1時30分隨即向雲林地方法院聲請重新計票，法院今早已派員前往雲林縣選委會查封638個投開票所選票，總計約35萬6541張，最快明天起開封全面驗票。雲林縣長選戰昨晚一路拉鋸，直到深夜約11時才完成開票，中選會約11時20分後才完成計票並公布結果。劉建國最終獲得17萬8357票，張嘉郡17萬8184票，僅相差173票，也是此次縣市長選舉票數差距最接近的一組。然而由於2人差距極小，加上無效票達8千多張，張嘉郡隨後於1時30分許向雲林地方法院遞狀聲請重新計票，並依規定繳交100萬元保證金。法院收到聲請後立即分案，並啟動選舉法庭應變機制。依《公職人員選舉罷免法》第69條規定，得票差距在有效票數千分之3以內時，得票次高候選人可在投票日後7日內，向法院聲請重新計票。雲林地方法院庭長王子榮今率領3組、共10多名人員前往雲林縣選委會，劉建國、張嘉郡雙方代表及律師也到場見證查封程序。王子榮表示，此次預計查封638個投開票所相關票證，總計約35萬6541張選票。依目前雙方主張，這次並非只針對無效票局部查驗，而是所有選票重新計票，重新確認票數及爭議票效力。查封期間將安排24小時監守，後續開封驗票時，也會由法官及雙方當事人或代理人共同確認，全程錄影存證。法院說明，正式驗票後，沒有爭議的選票會快速完成查驗；若雙方對特定選票是否有效存在歧見，則會另外保留，由選舉法庭進一步判斷。由於選票數量超過35萬張，法院將編組多組人力同步作業，並依法在收到重新計票聲請後20日內完成程序，再將重新計票結果通知主管選舉委員會重新審定選舉結果。目前法院已完成第一階段票匭查封及證據保全，預計最快明起正式開封驗票。