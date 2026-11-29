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九合一大選結果出爐！國台辦：台灣政局變化不影響統一大勢

民進黨執政縣市翻倍恐令北京不滿！國民黨守住雙北讓中國鬆口氣

國民黨失守台中恐衝擊2028布局！鄭麗文坦言黨內團結是必修課

北京密切關注沈伯洋選情！選前曾祭出多項制裁措施

台灣2026年九合一大選昨（28）日落幕，國民黨雖成功守住台北、新北市，但在台中等多個傳統優勢選區失利，民進黨則拿下10個縣市執政權，較上屆地方選舉增加一倍。國台辦今（29）日首度針對選舉結果作出回應，宣稱無論台灣政治格局如何變化，都無法改變兩岸關係發展的方向，更無法阻擋所謂「祖國必須統一、也必然統一」的歷史大勢，並重申將堅持一中原則及九二共識，反對台獨及外部勢力干涉。根據中國官媒《新華社》及香港《南華早報》報導，中國國台辦發言人張晗29日以答記者問的方式回應台灣九合一大選結果，表示中方已注意到相關情況，並宣稱「要和平、要發展、要交流、要合作」是台灣的主流民意，兩岸民眾對於加強交流合作、維護台海和平穩定具有共同期盼。張晗宣稱，「無論島內政治格局怎麼變化，都改變不了兩岸關係向前發展的方向和趨勢，更阻擋不了祖國必須統一、也必然統一的歷史大勢。」張晗進一步表示，北京將繼續堅持一個中國原則及九二共識，深化兩岸交流合作及融合發展，堅決打擊所謂「台獨分裂勢力」，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展及統一進程。此次九合一大選被外界視為總統賴清德2024年5月上任以來的一場期中考，也是觀察2028年總統大選前各政黨政治實力的重要指標。民進黨此次在全台22個縣市首長選戰中拿下10席，較4年前的5席增加一倍，創下近10年來最佳地方選舉成績。國民黨則拿下11席，較選前掌握的縣市首長席次減少4席。民進黨此次成功翻轉原本由國民黨執政的台中市、新竹縣、宜蘭縣、彰化縣、嘉義市及雲林縣，但原本由民進黨執政的澎湖縣則遭國民黨拿下。英國《衛報》分析，民進黨此次擴大地方執政版圖的結果可能激怒北京，不過，國民黨成功守住台北市及新北市，也讓中國得以稍微鬆一口氣。《南華早報》指出，儘管兩岸關係並非此次地方選舉的主要議題，選民更關注地方民生、基層經營及候選人的市政表現，但整體選舉結果仍對國民黨主席鄭麗文造成打擊，也凸顯國民黨在迎戰2028年總統大選前所面臨的挑戰。尤其國民黨失去具有關鍵指標意義的台中市執政權，對於被視為國民黨2028年總統大選熱門人選之一的現任台中市長盧秀燕而言，也是一大挫敗。鄭麗文28日晚間談及國民黨此次選舉失利時表示，「地方整合與黨內團結，永遠是國民黨無法迴避的必修課。」《南華早報》指出，北京此次尤其密切關注台北市長選舉，因為民進黨候選人沈伯洋早已被中國列入制裁名單。最終，國民黨籍市長蔣萬安以8.03個百分點的差距擊敗沈伯洋，順利連任，台北市投票率達72.14%，為全台最高。中國國台辦2024年10月因沈伯洋參與推動民防組織「黑熊學院」，將其列為所謂「台獨頑固分子」，禁止沈伯洋及其家屬進入中國大陸，並對相關商業活動祭出限制措施。今年10月，北京再度宣稱沈伯洋「根本沒有資格妄談兩岸交流合作」，並禁止與沈伯洋父親有關的企業在中國大陸從事商業活動。此外，台灣官員在選前曾警告，已發現數千起疑似涉及不實訊息傳播或選舉干預的事件，背後可能涉及中國勢力。另有媒體報導指出，數百部被指與中國有關的AI生成影片在網路上散播不實訊息，針對北京不樂見的台灣政治人物發動攻擊。