我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王妃履行選前承諾，將每票30元選舉補助款全數捐給流浪動物。（圖／臉書＠王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋）

桃園市第1選舉區無黨籍候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」昨晚（28日）以29,533票奪下該選區第一高票，順利當選議員。選前她曾在節目《人物凌距離》中分享成長經歷，透露幼時家境清寒，曾窮到連一把空心菜都買不起，只能將學校的營養午餐打包當作晚餐，卻因此遭人嘲笑「他們家都吃廚餘」，辛酸過往令不少觀眾聽了相當心疼。王妃以29,533票成功當選桃園議員，逆襲故事也引發網友熱議。她日前受訪時坦言自己從小被霸凌，因家境貧困所以遭到同學和老師冷言冷語、瞧不起，甚至曾有同學將雞蛋打進書包，或是把課本帶回家藏起來，讓她因此被老師罰站一整個學期，讓她感到十分委屈。此外，她也提到家裡曾窮到連一把空心菜都買不起，因把營養午餐打包當作晚餐，遭到旁人嘲笑：「他們家都吃廚餘。」對此，她無奈表示，若不將午餐打包回家，弟弟與家人恐怕就沒有飯吃。年紀輕輕便扛起全家經濟重擔的她，當年更因家中無法同時負擔兩人讀大學，弟弟選擇在高中職畢業後直接就業，把升學機會留給姊姊；這份體貼也成為她拼命工作的動力，下定決心要讓家人過上更好的生活。王妃昨晚順利當選，她發文表示自己只是一個小小的公民，感謝桃園鄉親厚愛；對於沒有投票給她的選民，她也會謙卑聆聽、虛心參考各界意見以爭取認同，強調：「明天太陽升起就是責任的開始。」另外，王妃也公開婉拒各界花圈、花籃祝賀，盼將社會資源留給更需要的地方，也會履行選前承諾，將每票30元選舉補助款全數捐給流浪動物。