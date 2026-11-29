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奧克拉荷馬雷霆今（29）日在密爾瓦基吞下了一場大敗，客場出戰賽前僅2勝18負、高居全聯盟墊底且背靠背作戰的密爾瓦基公鹿，雷霆不僅在對手缺少三大先發（赫洛、庫茲馬、哈克斯）、連中鋒透納（Myles Turner）都在比賽中傷退的情況下以111：119爆冷吞敗，更苦吞本季最長的4連敗，近10戰狂輸8場、戰績正式跌至五成勝率的10勝10負。雷霆當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此役以549場比賽締造21世紀第6快生涯14000分里程碑，單場轟下34分、8助攻卻再次淪為空砍。賽後知名NBA記者席格（Brett Siegel）甚至在社群媒體發出重磅警告：「雷霆剛剛輸給了今年可能連10勝都拿不到的公鹿，亞歷山大完全在單核苦撐。除非雷霆做出重大陣容調整，否則他們這個賽季基本宣告結束了！」要理解雷霆為何崩盤，攤開他們對陣公鹿前的傷兵報告便一目了然，球隊整整7名輪換主力高掛免戰牌，幾乎抽空了整支球隊的骨架。二、三當家全數手術休兵，副攻手傑倫威廉斯（Jalen Williams，腳踝手術）、禁區防線核心霍姆格倫（Chet Holmgren，膝傷復健）以及外線大鎖華萊士（Cason Wallace，肩膀手術）全部缺陣。另外，板凳深度也受到影響，傑林威廉斯（Jaylin Williams，背部痙攣）、馬拉（Aday Mara，脛骨挫傷）、托皮奇（Nikola Topić，髖部拉傷）與索伯（Thomas Sorber，膝蓋手術）也全數無法上場。如此亞歷山大被迫扛起史詩級的進攻負荷。過去5場比賽，亞歷山大場均狂轟35.0分（分別拿下31、32、38、40、34分），連續17場得分20+、近159場比賽有158場得分20+，個人效率無可挑剔，但球隊在這5戰卻只拿到1勝4負。今日下半場公鹿看準雷霆無人能分擔球權，大膽對亞歷山大祭出瘋狂包夾與協防，迫使他將球傳給把握度低落的隊友，直接導致雷霆第三節進攻斷電、單節打出18：34的崩盤比分，親手葬送上半場的領先優勢。當球隊核心傷退時，角色球員能否挺身而出成為勝負分水嶺，但雷霆現有的健康陣容卻顯然無法提供穩定火力支援：米切爾（Ajay Mitchell）難堪重任： 在健康陣容中排名隊內第四得分點的米切爾，如今被迫升任第二得分點。雖然他前役對灰狼攻下25分、今日也有21分6助攻進帳，但穩定性嚴重不足——對灰狼的25分竟然是他自11月6日（35分）以來首度得分突破20大關，中間長達三週陷入得分乾旱期。麥凱恩（Jared McCain）陷入嚴重低潮： 被寄予厚望的外線射手麥凱恩近期手感跌至谷底，今日出戰近31分鐘16投僅4中、三分球10投1中僅得9分；算上前一場比賽，他近兩戰合計27投僅7中、三分球16投2中，命中率低至25.9%，讓美媒《Basketball Performance》忍不住發文質疑：「他最近到底怎麼了？」雷霆過去賴以維生的鐵血防守與板凳深度，在傷兵潮侵襲下也蕩然無存。面對失去字母哥後徹底重建、且今日又讓赫洛（Tyler Herro）、庫茲馬（Kyle Kuzma）與哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）三大先發輪休的殘陣公鹿，雷霆竟讓對方後衛羅林斯（Ryan Rollins）飆進7記三分轟下28分，更讓替補長人韋爾（Kel'el Ware）在禁區肆虐狂砍生涯新高的30分、13籃板，連吉昂（Ousmane Dieng）都繳出13分、9籃板、9助攻的準大三元。在漫長的82場例行賽中，雷霆（10勝10負）目前雖仍勉強留在西區附加賽區間，但接下來12月1日便要客場迎戰布魯克林籃網，緊接著還得面對各路西區豪強。若傑倫威廉斯與霍姆格倫的復出時間表依舊遙遙無期，而制服組又不在12月15日交易大門開啟後採取補強行動，賽季真的可能提前結束。