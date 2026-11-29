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肯德基蛋撻買6送6、咔啦脆雞平均43元

▲肯德基延長優惠至12月3日，官網輸入優惠代碼「50541」蛋撻買6送6。（圖／業者提供）

▲肯德基7塊雞桶299元，平均每塊咔啦脆雞、無骨雞腿霸43元。（圖／業者提供）

三商炸雞「8塊桶179元」：腿排22元

▲三商炸雞「8塊滋汁腿排塊桶」179元，平均每塊腿排22元。（圖／業者提供）

成為蛋塔富翁的時刻到了！肯德基即日起至12月3日延長優惠，在官網輸入優惠代碼「50541」，就享有肯德基蛋撻「買6送6」，等於兩大盒蛋撻只要294元，換算下來單顆蛋撻24.5元。三商炸雞則發動8塊滋汁腿排塊桶179元，每塊腿排平均只要22元，好康重點一次看。選後不憂鬱！吃顆蛋撻立刻心情變好，肯德基12月3日前推出蛋撻買6送6，在官網輸入優惠代碼「50541」，即可享有12顆蛋撻294元（原價588元），等於每顆蛋撻24.5元。超殺優惠立刻引來大批愛吃蛋撻的粉絲，嗨喊「我要一個人對戰兩盒了!」此外，即日起至11月30日另有炸雞優惠，輸入優惠碼享激省7雞桶299元、無骨7雞桶299元，平均每塊咔啦脆雞、無骨雞腿霸都是43元。◾優惠碼50541：12顆蛋撻294元◾優惠碼50483：激省7雞桶 (咔啦脆雞×7) 299元◾優惠碼50554：無骨7雞桶 (爆脆無骨雞腿霸×7＋沾醬) 299元周日只想大口吃垃圾食物，三商炸雞也有香噴噴的炸雞好康，即日起至12月23日止，8塊滋汁腿排塊桶179元，平均每塊腿排22元；另外原價129元的呷嘴無骨雞塊，限時下殺半價69元，內用、外帶都可以，不過北車、義大、復興愛買門市不適用優惠。