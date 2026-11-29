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▲簡煥宗過去曾表態有意挑戰立委。（圖／簡煥宗臉書）

▲湧言會系統的林智鴻。（圖／市議員林智鴻提供）

2026年地方大選落幕，民進黨立委賴瑞隆順利當選高雄市長，其所屬的高雄市第八選舉區（前鎮、小港、旗津）立委席次隨之出缺。面對即將啟動的黨內補選提名機制，現任市議員鄭光峰、簡煥宗、林智鴻、黃彥毓等人均被點名，不過，最終人選仍有待民進黨中執會拍板定案。對此，地方人士分析，這場補選布局的真正關鍵，仍在於賴總統的意志。依據《公職人員選舉罷免法》，剩餘任期超過一年依法須在3個月內完成立委補選；而在民進黨內，立委出缺補選之候選人，由黨主席依徵召辦法提名，經中央執行委員會同意後徵召，不過，過去也有表態參選者多，黨中央組成提名協調小組提名人選的案例。賴瑞隆當選市長後，其立委遺缺備受關注，目前綠營內部潛在人選眾多，地方人士點名前鎮區、小港區的資深議員鄭光峰，他長年深耕地方、基層組織扎實，過去曾表態有意挑戰立委，雖於2019年挑戰賴瑞隆未果，但實力依舊不容小覷。旗津區現任議員簡煥宗，曾任前立委邱太三國會辦公室主任、前行政院勞委會主委陳菊辦公室秘書、前高雄市長陳菊辦公室秘書、高市民政局主秘，被視為陳菊子弟兵及新系在高雄青壯派指標，問政風格穩健，基層紮根深厚。這次綠營前鎮小港初選議員初選落敗的黃彥毓，曾任陳菊市長室秘書，並於高雄市政府勞工局、客委會、經發局、工務局、水利局服務，2016年當選民進黨高雄市黨部主委，2018年進入經濟部任職，2022年當選高雄市議員，這次初選落敗的他，擔任賴瑞隆競總副總幹事，也被視為具備即戰力的人選。湧言會系統的林智鴻，現為高雄市第九選區（鳳山區）市議員，雖然並非該立委選區的在地議員，但憑藉高知名度與問政表現，仍被視為具備跨區作戰實力的潛在人選。對於立委補選，民進黨人士表示，最終人選產生應該仍須回歸派系協調，而高雄派系版圖以湧言會、新潮流為主，派系的溝通與折衝，預料將是左右提名布局的關鍵。針對高雄立委補選，地方人士認為，賴總統應會綜合評估人選過去的從政歷程與戰績及形象、能力，賴清德欽點的縣市長人選如今多有不錯表現，勝選後基本上也很難有挑毛病的空間，在此脈絡下，派系協調與選對會往往只是「過場」，真正的關鍵仍在於賴總統的意志。地方人士分析，若要由議員轉戰立委，必須面臨「兩層說服」的考驗。首先，是議員參選立委，該如何對原選區選民負責，若議員變動，議會能維持穩定多數，影響相較比較小；再來，雖然戶籍只要設籍在高雄都能選立委、沒有區域限制，但跨區參選會有對原選區選民負責的問題，因此該選區的議員參選機率應該比較大。地方人士進一步指出，「洋流」起來後，相信立委補選布局並非依循傳統的接班梯隊、派系平衡或論資排輩，或許會以全新思維與不同判斷來說服大眾，其中仍以賴總統的意志最為重要，若最終出現意想不到的「政治素人」人選，外界也不必太意外，畢竟「洋流」的經驗已經告訴大家，政壇沒有什麼是不可能的，隨時都可能發生意想不到的變化。