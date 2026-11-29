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NPC聊天藏唐西奇交易彩蛋 球迷怒喊燒掉球場

《GTA 6》也來補刀獨行俠 唐西奇交易驚動遊戲世界

▲《GTA 6》有自己的職業運動版圖，玩家甚至能到各地收集球員卡。（圖／取自X）

《GTA 6》不只惡搞NBA 遊戲還能收集球員卡

《GTA 6》推出後在全球掀起話題，尋找遊戲中各種彩蛋也成為玩家們的必做清單，近日有玩家發現，《GTA 6》中有 NPC 在聊天時，竟然疑似在調侃現實 NBA 在2025年的盧卡唐西奇（Luka Dončić）驚天交易案，彩蛋內容在網路上引發熱烈討論。《GTA 6》中在街頭、路邊的 NPC 會隨機討論各種不同話題，營造極具現實的氛圍，有玩家分享，有兩名 NPC 聊天時提到，，甚至氣到揚言要把球場燒掉，這段對話曝光後，立刻引起籃球迷注意，因為描述幾乎與2025年唐西奇遭獨行俠交易的情況如出一轍。回顧這筆震撼交易，2025年2月，獨行俠將當時年僅25歲的唐西奇送往湖人，換回戴維斯（Anthony Davis）、克里斯蒂（Max Christie）及選秀權，當時唐西奇才剛帶領獨行俠打進2024年NBA總冠軍賽，卻突然被球隊交易，消息一出震驚整個籃壇，尤其獨行俠換回的戴維斯已經32歲，與唐西奇的年齡及未來發展性形成強烈對比，也讓不少球迷質疑球團的決策。除了 NPC 對話之外，《GTA 6》內的廣播電台「The Wipe」也曾播報「Vice City Narcos將明星球員交易至Los Santos Panic」，並提到球迷氣得想燒掉球場，而 Los Santos Panic 正是《GTA》系列長期使用的洛杉磯湖人致敬球隊，不僅球衣採用紫金配色，隊史冠軍數也與湖人相當接近。當年唐西奇交易案曝光後，獨行俠球迷的不滿情緒迅速延燒，甚至有人在主場外舉辦抗議活動，表達對球團的不滿。當時負責這筆交易的前總管Nico Harrison也承受巨大壓力，最終於2025年11月遭球隊開除。如今《GTA 6》連遊戲中的虛構居民都還在討論這筆交易，也讓這場NBA轉會風波再次成為話題。《GTA 6》系列擅長將美國城市、企業及流行文化重新包裝成諷刺版本，雖然沒有直接取得 NBA 等職業球隊授權，但仍在遊戲世界中創造自己的職業運動版圖，玩家甚至能到各地收集球員卡。