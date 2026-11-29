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九合一大選落幕，台北市長候選人唐新民雖落敗，但此次共拿下2911票，對比2022年參選時的316票，得票數成長超過8倍。而唐新民的一舉一動也備受外界關注，近來有民眾發現他身旁的助理，竟是曾因納粹裝扮與手勢引發國內外強烈譴責的宋建樑，由於他的外型與過去略有差異，許多人第一時間甚至沒認出來，直到有人提醒才驚呼：「難怪覺得有點眼熟！」原PO在Threads發文表示，「論唐新民的車掃是陪他騎車回家，然後助理居然是宋建樑，沒繃住。」貼文曝光後，立刻引來網友熱烈討論，有人笑稱「助理比唐新民還神人」，甚至敲碗「唐可以開箱一下競選團隊嗎？想看看還有什麼神獸在裡面」、「世界…逐漸…變得…有趣…」，還有人感嘆「居然投完票才知道這麼魔幻的事情」。宋建樑過去曾是國民黨青年軍，也曾擔任罷免民進黨立委李坤城案的領銜人，去年他因罷免連署不實案件遭約談，檢方調查涉及偽造文書、違反個人資料保護法及疑似「死亡連署」等情事；同年4月15日晚間，宋建樑移送檢方複訊時，竟佩戴納粹「卐」字臂章、手持希特勒著作《我的奮鬥》，還比出納粹敬禮手勢並喊出相關口號，行徑引發軒然大波，檢方隨後諭令以8萬元交保。宋建樑當時的行為引發國內外高度關注，德國在台協會、以色列駐台辦事處及台灣政界、學界均出面譴責。台北市長蔣萬安也表達不認同，認為應予以嚴厲譴責；國民黨新北市黨部則表示，相關行為屬於個人行為。如今宋建樑再度因出現在唐新民競選團隊相關畫面中而受到網友關注，也讓這段過往爭議重新被翻出。