我是廣告 請繼續往下閱讀

廢除非核家園公投通過 工商界盼電力無後顧之憂

九合一選舉昨（28）日結果揭曉，工商協進會理事長吳東亮今（29）日向所有新任及連任的縣市首長與民意代表表達誠摯祝賀。工商協進會表示，此次選舉與公投結果充分反映台灣選民高度成熟的民主素養，也清楚展現社會大眾對地方建設發展及能源政策務實調整的深切期待；工商界期盼選後朝野各界迅速放下選舉對立，共同為台灣營造穩健的投資與經營環境。工商協進會指出，台灣各縣市與產業聚落各有特色且高度互補，共同構成台灣經濟不可或缺的核心引擎。面對全球供應鏈重組與產業轉型關鍵期，期盼執政團隊在穩健推動政策之餘，積極傾聽地方與產業界聲音。中央與各地方政府更應打破政黨藩籬，在土地取得、水電設施及重大建設上通力合作，共同加速重大投資落地，全面提升台灣產業的國際競爭力。另外， 「廢除非核家園」公投獲得多數民意支持通過，工商協進會認為，這反映社會大眾與產業界對穩定供電、合理電價及低碳轉型的高度關切。面對AI算力擴張與高科技製造業龐大的用電需求，工商界期盼政府順應最新民意，呼籲行政與立法部門務實對話，盡速完善相關法制配套並調整能源配比，建立穩定、多元且具競爭力的電力供應體系，讓企業無後顧之憂地深耕台灣。工商協進會最後強調，國家發展與人民福祉是全民共同的願景，期盼選後中央與地方攜手合作、朝野各界理性溝通，凝聚社會最大共識，在穩健的政經基礎上共同為台灣拚經濟，開創產業升級與繁榮發展的新局。