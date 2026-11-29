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Gmail明年1月停用3大功能

▲習慣透過Gmail統一收取Yahoo、Outlook等第三方信箱郵件的用戶，未來可改用自動轉寄功能，或透過Gmail手機App管理不同帳戶。（圖／NOWnews資料照片）

如何確認自己是否受到影響？

不想漏收信件！Google提供替代方案

Google官方證實，2027年1月起將正式停止支援3項第三方電子郵件帳戶功能，包括「選擇寄件地址」、Gmailify以及透過POP自動收取其他帳戶郵件，平時習慣將Yahoo、Outlook、公司信箱整合至Gmail統一管理的用戶，恐怕得提前調整使用習慣，否則明年起可能無法再透過原本的方式收發信件。至於已經匯入Gmail的舊郵件，Google也確認不會因此遭到刪除。Google在官方說明中心指出，為了維持Gmail的安全性、智慧化及使用便利性，決定停止部分需要投入大量維護資源的功能。2027年1月起，以下3項功能將正式退場：平時使用電腦版Gmail的民眾，可以登入Gmail網頁版，點選右上角齒輪圖示，進入「查看所有設定」，再選擇「帳戶和匯入」頁籤，確認「選擇寄件地址」及「查看其他帳戶的郵件」欄位，是否曾經設定Yahoo、Outlook或其他非Google電子郵件地址。如果平時仰賴這些功能收發信件，建議提前調整設定。Google建議，受到影響的使用者，可以回到Yahoo、Outlook等原本的電子郵件服務平台收發信件，或改用Apple Mail等電腦郵件軟體，統一管理多個電子郵件帳戶。如果希望繼續將其他信箱的新郵件集中至Gmail收件匣，也可以在原本的電子郵件平台設定自動轉寄功能。另外，Android、iPhone及iPad用戶仍可透過Gmail App直接新增第三方電子郵件帳戶，切換帳戶後正常收發信件。Google強調，這次調整並不影響一般Gmail帳號正常收發郵件，其他Gmail地址及Google Workspace別名寄件功能也不受影響，過去已經匯入Gmail的郵件同樣會繼續保留，用戶不用擔心舊信件突然消失。