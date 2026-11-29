我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓菲（如圖）替新戲《媽祖在人間》製作主題曲。（圖／翻攝自IG@hahahanfi_0120）

▲韓菲（左1）放棄加拿大名校，回台灣以創作歌手身分出道，也參與戲劇演出。（圖／翻攝自余皓然臉書）

藝人王中平與余皓然的愛女韓菲，2021年考取加拿大多倫多大學，2023年決定休學返台踏入演藝圈。韓菲不僅為民視八點檔《媽祖在人間》創作主題曲，今（29）日與爸爸王中平、演員王彩樺及徐千京等人一同出席粉絲見面會，吐露休學返台後的心理轉折與低潮期，被問起是否有禁愛令，王中平說「內心是有啦」結果韓菲完全沒看向爸爸，好似假裝沒聽到，相當有趣。談起放棄海外學業回台發展的心路歷程，韓菲坦言剛回來時曾陷入一陣低潮，感覺生活「一切不在掌控之中」。面對迷惘，她習慣透過宗教與玄學尋求心靈寄託，也會拜桃花求人緣，神明也指示明年桃花運將會提升。當被問及若遇到「爛桃花」該怎麼辦？愛女心切的王中平立刻護女宣言連發，笑稱自己「有準備鋸子」。至於是否有下達禁愛令，韓菲笑說「應該沒有吧」，但王中平卻在一旁難掩緊張，坦言內心其實有禁愛令只是不好意思說出口，更直呼一方面想當阿公，但又不想女兒太早結婚，非常矛盾，韓菲全程都沒正視爸爸，好似假裝沒聽到這件事，父女互動相當有趣。王中平在現場也展現對女兒的滿滿驕傲，透露韓菲此次親手包辦詞曲創作成主題曲，感嘆現在新人發片宣傳不易，也不在乎出錢投資女兒的錢是否能回收，王中平霸氣回應：「那是一定要花的錢，我們也無所謂賠或賺，就跟唸書過程一樣，我很榮幸也很開心她有用心做了一個作品，我有能力幫她推一把。」韓菲則說一直很希望能靠自己的力量完成夢想，王中平聽了則幽默接話：「幫我買肥料就好！」外界常關注「星二代」光環是否帶來龐大壓力，韓菲對此表示平常心看待父母的職業，壓力主要源自於對自我的高標準期許。她有感而發地說：「以前在學校會覺得成績只要努力就可以，但離開學校後才發現，很多事並不是努力就能得到。」至於低潮時是否會向爸爸傾訴？韓菲笑著吐槽：「爸爸確實都在他的世界裡，比較多都是跟媽媽講。」「每次去拜拜都會把心聲跟神明講，也會抽籤。」她透露自己現在對玄學相當著迷，甚至開始學習紫微斗數並培養成興趣；在拍攝《媽祖在人間》期間，她也曾求得兩張靈籤，籤詩內容給了她極大的信心，加上順利接演該劇後，她明顯感覺一切都在往好的方向發展。此外，針對外界好奇的學業問題，韓菲也說明多倫多大學的學籍可以保留，未來過了十年、二十年隨時都能回去完成學業，目前則希望先在演藝事業達到一定里程碑，無論是經濟獨立或音樂、戲劇作品都能有所突破。