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▲徐千京想生3胎，若明年還找不到對象就要去凍卵。（圖／翻攝自徐千京臉書）

演員徐千京、王彩樺、王品澔、黃登楷與王中平今（29）日出席民視八點檔《媽祖在人間》粉絲見面會。現場聊到拜月老求姻緣的話題時，現年35歲的徐千京聽到王彩樺分享去台中樂成宮拜月老，眼睛瞬間發亮，大方自爆目前單身但「想一次生3個」，更透露若今年底前依然沒有對象，明年就要去凍卵！王彩樺在見面會上透露，半個月前特地前往台中樂成宮參拜月老，主要祈求工作好人緣與身體健康。一旁的徐千京聽聞月老話題立刻眼睛一亮，今年35歲的她坦言目前身邊沒有對象，但內心其實非常渴望有小孩，甚至誇下海口想生3胎。為了不讓年齡限制生育計畫，徐千京也鬆口表示：「如果今年都沒對象，明年應該就要去凍卵了。」至於理想型與擇偶條件，徐千京笑說自己每一任男友的類型都不同，屬於「很靠感覺的人」，對另一半的高矮胖瘦完全不設限，唯獨看重「真誠、善良」。不過她也務實補充，會把爸媽的期望也納入考量，希望未來另一半能好好照顧她，經濟能力方面則直言：「養得起自己，不要拖累我就好。」至於爸媽的期望？徐千京說，「就是希望未來可以照顧我吧！」事實上，徐千京曾分享談過一段7年的感情，男方大她13歲，但被醫師爸爸反對，爸爸還分析這樣她以後可能會守寡，徐千京開玩笑說會單身都是爸爸害的，還要爸爸不要再講，否則會嫁不出去。