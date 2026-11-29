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▲王品澔一個月跟媽媽領一萬元的零用錢，把眾人驚呆。（圖／翻攝自IG@boriswang_）

男星王品澔今（29）日出席新戲《媽祖在人間》粉絲見面會，首度對外證實已結束與老東家伊林娛樂長達7年的合作關係，目前正式自立門戶。邁向獨立發展的他坦言一切仍在摸索中，不僅接業配要自己寫腳本、管帳，目前財務仍由媽媽掌管，每個月只領一萬元零用錢，就連搶票追星韓團BTS都得額外提出申請。離開待了7年的經紀公司後，王品澔開始親自打理演藝大小事。他透露現在接洽商業合作需要拍攝影音，從撰寫腳本到帳務管理都得自己一手包辦，「現在還在學習，不會的就問媽媽。」由於收入都交由媽媽管理，他笑稱自己至今還在領零用錢，一個月固定一萬元；若是遇到追星花費則必須「專案申請」，他更透露之前BTS來台開唱，還要先跟媽媽介紹BTS是誰，才能順利申請「經費」。身為鐵粉的他也興奮分享，人生第一場演唱會就獻給BTS，當時朋友搶到VIP門票並傳送彩排畫面給他，讓他當場感動到快哭出來，脖子上戴的紅線更是「BTS成員金泰亨同款」。王品澔此次在《媽祖在人間》中飾演千里眼，與飾演順風耳的新人演員黃登楷組成另類CP，在見面會上也成為全場焦點。平日就愛拜拜的王品澔，被問及是否有拜月老求桃花時，坦言剛出道時曾有過交往對象，後來因工作忙碌和平分手，至今已單身長達6年。他自嘲在感情中個性太過被動，「常常跟女生相處到最後都變成好朋友。」首度挑戰貫穿全劇「順風耳」一角的黃登楷，感謝劇組哥哥們在拍攝期間的照顧，也直言要與不同的媽祖對戲是一大挑戰。王品澔隨後更分享一段發生在片場的靈異暖心插曲，某天他剛送完奶奶出殯，隨即趕往廟裡穿上神將服拍戲，沒想到隔天黃登楷竟告訴他：「夢到你阿嬤了！」王品澔表示私下曾給黃登楷看過奶奶的照片，而在夢境中，奶奶就站在廟門口叫著王品澔的名字。這段不可思議的經歷，讓黃登楷事後回想也直呼：「那時候覺得滿神奇的，怎麼會托夢到我這邊來！」見證了神明與親人之間冥冥之中的牽引。