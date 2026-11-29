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▲2023年結束台灣賽季後，霍華德（Dwight Howard）曾赴勇士試訓尋求重返NBA與柯瑞（Stephen Curry）搭檔，但最終遭總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）婉拒。（圖／NOWnews資料照）

名人堂中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）柯瑞（Stephen Curry）擦肩而過！現年40歲的霍華德近日登上節目《The AM Hoops Show》受訪時驚爆，早在2011年奧蘭多魔術管理層就曾提議交易換來年輕的柯瑞，卻被當時身為球隊一哥的他親手喊卡；而他這三次錯過聯手的決定，最終竟陰錯陽差地成就了勇士王朝。霍華德在節目中與主持人基爾南（Casey Keirnan）聊起往事時坦言，2011年魔術球團高層曾主動徵詢他的意見，打算出手交易換來當時還在金州勇士效力的年輕後衛柯瑞，但霍華德當下卻直接拒絕：「那時候我想跟艾利斯（Monta Ellis）一起打球，魔術想換來柯瑞，但我說了『不』。我之所以拒絕，是因為我當時根本不知道柯瑞未來會成為世界上最偉大的球員之一。」事實上，把時間倒回2011－12縮水球季，柯瑞因右腳踝反覆扭傷整季僅出賽26場，外界對他的健康狀況充滿疑慮；反觀艾利斯當時場均轟破20分、正值勇士當家看板球星巅峰。正如霍華德所解釋：「那時候柯瑞一直受傷……而艾利斯才是那個每晚打滿全場、瘋狂砍分的人。」也因為霍華德當時看走眼，直接讓這筆震撼聯盟的交易胎死腹中。第二次錯過則發生在2013年夏天。當時勇士剛闖進季後賽第二輪，老闆拉科布（Joe Lacob）、總管邁爾斯（Bob Myers）與總教練傑克森（Mark Jackson）親自飛往洛杉磯招募成為自由球員的霍華德，拉科布事後更透露雙方「比外界想像的還要接近」。然而美媒指出，當時勇士並無足夠薪資空間，若要透過先簽後換從湖人網羅霍華德，極可能必須送出中鋒波格特（Andrew Bogut）外加湯普森（Klay Thompson）或巴恩斯（Harrison Barnes）其中一人；因此即便霍華德如今懊悔大喊「天啊，我跟柯瑞還有湯普森聯手該有多猛」，現實中若他點頭加盟，浪花兄弟恐怕早已提前拆夥。更戲劇性的是，霍華德最終在7月5日選擇加盟休士頓火箭，而他在自由市場猶豫不決、讓全聯盟苦等的這段時間，恰好拖住了原本準備與達拉斯獨行俠簽約的。伊古達拉日後曾親口感謝霍華德：「是霍華德救了我，沒人知道這件事。」邁爾斯趁著這段空檔火速將別德林斯（Andris Biedrins）等三人送往猶他爵士清出薪資空間，並於7月5日當天順利簽下伊古達拉，親手迎來了2015年勇士奪冠的總決賽MVP；而霍華德則在2015年西區決賽率領火箭強碰勇士，最終以1比4慘遭淘汰出局。至於第三次機會，則是在整整12年後的2023年。霍華德在個人社群平台X補上一槍寫道：「後來我在2023年又有一次機會能和柯瑞一起打球，但邁克（勇士總管鄧利維 Mike Dunleavy Jr.）說了不。」當時37歲、剛結束台灣職籃賽季的霍華德於9月前往勇士參加為期兩天的試訓，一度引發外界高度關注。據美媒報導，當時勇士隊內老將們對網羅霍華德抱持開放態度，但球團最終決定保留訓練營前的陣容彈性，選擇以盧尼（Kevon Looney）、薩里奇（Dario Šarić）以及菜鳥傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）扛起禁區，讓霍華德苦等不到一通簽約電話。