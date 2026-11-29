2026九合一地方選舉昨（28）日開票結果出爐，多個縣市執政版圖出現藍綠變動。台灣選舉期間，不少民眾會在社群平台發布「祭品文」，承諾只要自己支持的候選人或政黨勝選，就會發放雞排、飲料，甚至提供免費課程。隨著選舉結果揭曉，這些承諾是否兌現，也成為網友關注焦點。對此，《NOWNEWS今日新聞》整理本次選舉中較特別的祭品文及兌現進度，包括台北市長蔣萬安染上銀白色髮型、台北市議員秦慧珠承諾發放500片雞排，以及台中市民眾推出免費音樂課程及飲料發放活動。
🟡台北市
蔣萬安兌現承諾！染上銀白色髮型亮相
台北市長蔣萬安選前曾被競選團隊拿網路熱議的AI影片開玩笑，選前之夜由競辦執行總幹事徐巧芯揭曉彩蛋，承諾只要蔣萬安高票連任，就會換上影片中的「銀白色髮型」。
隨著蔣萬安於11月28日晚間宣布連任成功，隔（29）日也以銀白色新髮型亮相，正式兌現選前承諾。
秦慧珠承諾發500片雞排 暫定12月3日發放
國民黨台北市議員秦慧珠於11月27日選前一天在臉書發布祭品文，表示只要蔣萬安順利當選，就要發放500片雞排，預估花費約5萬多元。
而昨（28）日開票結果出爐，秦慧珠卻以1萬5103票成為松山、信義選區的落選頭，僅差507票，無緣連任。
秦慧珠原先規劃於選後隔天上午10時，在台北市政府大門口發放，不過考量到一早較少雞排店營業，因此決定另選時間，目前暫定於12月3日發放。
教練祭出免費潛水課程 開放台北市兒童報名
除了雞排之外，也有網友推出免費潛水課程。Threads帳號「oceanxiang」發文表示，雖然北北基桃沒有翻盤，但仍出現高票數結果，並感謝支持者，同時公布免費潛水課程報名條件。
此次課程開放年滿10歲、未滿15歲，且設籍台北市的兒童報名，須取得家長同意，並具備游泳能力及基本體力，報名者也需要說明個人身分及想上課的原因。符合條件者可將資料寄至海人之島電子信箱 oceankinddive@gmail.com，報名格式不限。
🟡台中市
台中祭品文發300份雞排 下週末再加碼150份
Threads帳號「edward05141」於選前發布祭品文，表示只要台中市長選舉由民進黨候選人何欣純當選，就要發放300份雞排。
隨著何欣純當選，原PO也在11月28日公布發放消息，首批300份雞排預計於11月29日下午5時30分，在台中一中校門口發放，並表示因為擔心店家人手不足，可能無法一次炸出足夠數量，因此另外安排下個週末再加碼150份。民眾領取時須說出通關密語「純派！戰士！」
何欣純當選送免費音樂課 吉他、歌唱課程都能參加
另一名Threads網友「freakbeast9」也在選前承諾，只要台中市政黨輪替、何欣純當選，任何音樂課程都可以免費上一個月，且不限人數。
選舉結果出爐後，原PO表示，由於報名人數相當踴躍，雖然人數超出預期，但仍會盡力兌現承諾，並請有興趣的民眾先加入對應的LINE群組，以利後續安排課程時間、地點及相關事項。想學吉他的民眾加入吉他群組，想學唱歌則加入歌唱群組，相關群組預計置頂開放一週，之後便不再開放加入。
此外，台中還有「北屯I人阿姨」推出飲料祭品文，第一波於11月29日準備60杯金萱茶，地點在北屯區榮華富貴茶飲，當天中午12時30分至下午6時限量發放，每人限領一杯。民眾到店後須說出通關密語「北屯好欣福，我們大家好棒！」即可領取，送完為止。
🟡花蓮縣
花蓮蛋餅店祭品文請喝紅茶 若驗票翻轉再加碼
花蓮縣選情受到關注，Threads網友「大圓粉漿蛋餅」也發布祭品文，表示將於11月29日請民眾喝50杯紅茶，並感謝支持者。
原PO表示，當天早上6時就會出攤，準備紅茶請大家喝；另外也提到，若後續驗票結果出現翻轉，還會再加碼請民眾喝紅茶，讓這份選舉祭品文持續受到關注。
我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣萬安兌現承諾！染上銀白色髮型亮相
台北市長蔣萬安選前曾被競選團隊拿網路熱議的AI影片開玩笑，選前之夜由競辦執行總幹事徐巧芯揭曉彩蛋，承諾只要蔣萬安高票連任，就會換上影片中的「銀白色髮型」。
隨著蔣萬安於11月28日晚間宣布連任成功，隔（29）日也以銀白色新髮型亮相，正式兌現選前承諾。
國民黨台北市議員秦慧珠於11月27日選前一天在臉書發布祭品文，表示只要蔣萬安順利當選，就要發放500片雞排，預估花費約5萬多元。
而昨（28）日開票結果出爐，秦慧珠卻以1萬5103票成為松山、信義選區的落選頭，僅差507票，無緣連任。
秦慧珠原先規劃於選後隔天上午10時，在台北市政府大門口發放，不過考量到一早較少雞排店營業，因此決定另選時間，目前暫定於12月3日發放。
除了雞排之外，也有網友推出免費潛水課程。Threads帳號「oceanxiang」發文表示，雖然北北基桃沒有翻盤，但仍出現高票數結果，並感謝支持者，同時公布免費潛水課程報名條件。
此次課程開放年滿10歲、未滿15歲，且設籍台北市的兒童報名，須取得家長同意，並具備游泳能力及基本體力，報名者也需要說明個人身分及想上課的原因。符合條件者可將資料寄至海人之島電子信箱 oceankinddive@gmail.com，報名格式不限。
🟡台中市
台中祭品文發300份雞排 下週末再加碼150份
Threads帳號「edward05141」於選前發布祭品文，表示只要台中市長選舉由民進黨候選人何欣純當選，就要發放300份雞排。
隨著何欣純當選，原PO也在11月28日公布發放消息，首批300份雞排預計於11月29日下午5時30分，在台中一中校門口發放，並表示因為擔心店家人手不足，可能無法一次炸出足夠數量，因此另外安排下個週末再加碼150份。民眾領取時須說出通關密語「純派！戰士！」
何欣純當選送免費音樂課 吉他、歌唱課程都能參加
另一名Threads網友「freakbeast9」也在選前承諾，只要台中市政黨輪替、何欣純當選，任何音樂課程都可以免費上一個月，且不限人數。
選舉結果出爐後，原PO表示，由於報名人數相當踴躍，雖然人數超出預期，但仍會盡力兌現承諾，並請有興趣的民眾先加入對應的LINE群組，以利後續安排課程時間、地點及相關事項。想學吉他的民眾加入吉他群組，想學唱歌則加入歌唱群組，相關群組預計置頂開放一週，之後便不再開放加入。
此外，台中還有「北屯I人阿姨」推出飲料祭品文，第一波於11月29日準備60杯金萱茶，地點在北屯區榮華富貴茶飲，當天中午12時30分至下午6時限量發放，每人限領一杯。民眾到店後須說出通關密語「北屯好欣福，我們大家好棒！」即可領取，送完為止。
花蓮蛋餅店祭品文請喝紅茶 若驗票翻轉再加碼
花蓮縣選情受到關注，Threads網友「大圓粉漿蛋餅」也發布祭品文，表示將於11月29日請民眾喝50杯紅茶，並感謝支持者。
原PO表示，當天早上6時就會出攤，準備紅茶請大家喝；另外也提到，若後續驗票結果出現翻轉，還會再加碼請民眾喝紅茶，讓這份選舉祭品文持續受到關注。
更多「2026九合一」相關新聞。