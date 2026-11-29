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蔣萬安成功連任！BBC：沈伯洋展現全新選戰模式

沈伯洋遭北京點名、AI假影片攻擊！專家：中國避開最可怕的噩夢

蔣萬安哽咽發表勝選感言！稱沉默多數渴望穩定繁榮

國民黨痛失台中！盧秀燕2028總統大選布局恐受衝擊

藍綠選舉結果各有遺憾！學者：民進黨未拿下台北也削弱賴清德連任氣勢

2026年九合一大選落幕，國民黨籍台北市長蔣萬安以近54%的得票率成功連任，擊敗遭北京制裁的民進黨候選人沈伯洋，但國民黨在其他縣市卻遭遇重大挫敗，包括傳統優勢選區台中市也宣告失守。有專家指出，沈伯洋落敗讓北京避開了「最可怕的噩夢」，但國民黨失去台中市執政權，恐衝擊盧秀燕角逐總統大位的機會，北京也可能需要重新調整因應2028年台灣總統大選的策略。根據英國廣播公司（BBC）報導，主張與中國維持較密切關係的國民黨，在28日備受矚目的台北市長選舉中，由現任市長蔣萬安成功擊退民進黨候選人沈伯洋的強力挑戰。曾參與民防運動的沈伯洋，此次透過社群媒體展開創新的競選活動，並將選戰主軸聚焦於居住負擔、公共運輸等地方民生議題。由於民進黨已近30年未曾取得台北市執政權，若沈伯洋成功勝選，將成為此次地方選舉的一大突破。沈伯洋在承認敗選時表示，未來有成功的時候，也會有失敗的時候，但台灣的勇氣及精神將持續傳承下去，不會因此消退。他也強調，儘管自己未能勝選，但這仍是一場「民主的勝利」。一名參加沈伯洋選後集會的支持者向BBC中文表示，對於選舉結果感到遺憾，「但我認為，他向我們展現了一種全新的政治方式。」BBC指出，北京在選舉前曾指控沈伯洋是危害台海穩定的危險人物。BBC事實查核團隊（BBC Verify）也發現，民進黨在選戰期間多次成為AI生成假影片的攻擊目標，相關影片散布涉及沈伯洋及民進黨主席、總統賴清德的不實訊息。其中，部分深偽（Deepfake）影片刻意營造沈伯洋吸毒的假象，另有影片將政治人物塑造成穿著孩童服裝的模樣，試圖貶低或嘲諷這些政治人物。BBC指出，儘管此次台灣地方選舉主要聚焦於民生議題，但選舉仍是在北京持續施加軍事壓力的背景下舉行，中國軍機及軍艦頻繁在台灣周邊活動，中國共產黨也因將民進黨視為「分裂勢力」，拒絕與其展開對話。國際危機組織（International Crisis Group）東北亞資深分析師William Yang認為，沈伯洋落敗，讓北京避開了由民進黨及沈伯洋執掌台北市政這場「最可怕的噩夢」。中國國台辦在選舉結束後首次發表聲明，宣稱無論台灣政局如何變化，都無法阻擋其所謂「祖國必須統一、也必然統一」的歷史趨勢。蔣萬安在選後活動中一度哽咽，表示台北市民透過手中的選票，肯定了市府團隊過去的施政表現。蔣萬安也指出，此次選舉結果顯示，台北市的「沉默多數」渴望的是穩定、繁榮，以及務實解決問題，而非政治上的喧囂及對立。一名蔣萬安支持者向BBC中文表示，對於選舉結果感到相當激動，由於過去4年只是蔣萬安的第一個任期，因此希望讓他順利連任，繼續推動相關政策。不過，BBC指出，儘管蔣萬安成功守住台北市，國民黨在全台其他地區的選舉表現卻面臨挑戰，部分長期被視為國民黨票倉的縣市，此次也遭到民進黨翻轉。BBC特別關注國民黨失去台中市執政權所帶來的政治影響。即將卸任的台中市長盧秀燕已完成兩屆、共8年的市長任期，被外界視為國民黨2028年總統大選的熱門人選之一。William Yang分析，盧秀燕未能讓國民黨延續台中市執政權，恐危及她爭取黨內總統候選人提名的機會，也可能加劇國民黨內部的權力競爭。他指出，「北京將不得不密切關注未來幾個月國民黨內部的權力鬥爭，接著判斷是否需要重新調整因應2028年總統大選的策略。」另一方面，同樣被北京視為「分裂勢力」的現任總統賴清德，外界普遍預期將在2028年總統大選尋求連任。儘管民進黨此次成功翻轉多個原本由國民黨執政的縣市，但台灣大學政治學系副教授南樂（Lev Nachman）認為，民進黨未能拿下台北市，仍在一定程度上削弱了賴清德尋求連任的氣勢。BBC指出，此次地方選舉結果不會直接影響台灣對中國的政策，但被視為2028年總統大選前衡量各政黨支持度的重要風向球。南樂也以一句話總結此次九合一大選結果，「有趣的是，我認為每個人對這次選舉結果都有那麼一點失望。」