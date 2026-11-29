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▲徐千京分析選戰，新北的結果讓她很意外。（圖／記者李欣容攝）

演員徐千京今（29）日出席民視八點檔《媽祖在人間》粉絲見面會，先前曾公開為蘇巧慧助選的她，也在現場受訪分享選後心情。徐千京透露，開票當天下午四點多就到現場守候，雖然較早得知結果難免失落，但她也轉述蘇巧慧的態度表示，努力不會白費，都會成為未來的養分，尊重民主選舉的最終結果。還透露蘇巧慧車掃謝票時，車子一開到沒人的地方就默默擦淚，讓她看了很心疼。談及開票當晚的氣氛，徐千京表示，自己下午四點多就抵達活動現場等待，由於很早就一路跟著團隊努力，得知結果當下心裡確實「有點小小的失落」。她形容現場氣氛相當低迷，身旁的人都非常難過，許多工作人員甚至「哭成一片」。被問到蘇巧慧是否當場落淚，徐千京透露：「她就是眼眶泛紅，我自己也有一點點（泛紅）。」儘管未能勝選，徐千京表示自己一直有滑手機關注各地開票進度，認為雙北這次的成績都有所進步與突破。她強調，選舉本來就是民主社會的制度與過程，大家都會尊重最後的結果，「不管什麼立場，都可以暢所欲言。」徐千京進一步提到，身旁長輩因為較早掌握選情趨勢，第一時間就先傳訊息給蘇巧慧提前安慰；而她自己則等到最後結果正式公布後才傳訊致意，不過因為湧入的關心訊息太多，加上蘇巧慧也正在調適心情，截至昨晚訊息仍未已讀。徐千京受訪時也坦言，稍早在社群平台 Threads（脆）上滑到蘇巧慧選後車隊掃街的影片，看到她在車上依然很堅強地向大家微笑打招呼，卻在車子上橋後「默默擦淚」，讓她看了感到非常心疼，感嘆：「再怎麼安慰，承受的還是她自己。」談到對整體選情的觀察，她坦言新北的結果確實比較令她意外，台北則在原本的預測範圍內，畢竟每個地方各有主場優勢與既定的人口結構分布，這次的得票表現其實已經算有所成長。最後她也引用蘇巧慧的話自我勉勵並祝福對方：「努力不一定會成功，但不會白費，未來政治路都是養分。」