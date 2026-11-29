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10件999元超殺！毛衣、牛仔褲、長洋裝都能挑

▲OB嚴選年終特賣會任選10件999元、精選外套699元、配件小物20元。（圖／OB嚴選）

▲現場任選10件999元，毛衣、牛仔褲、長版洋裝換算下來只要100元。（圖／OB嚴選）

尺寸分區「S到3L」都有！尺碼未必齊全

▲配件小物專區有包包、髮飾、襪子等小物20元。（圖／OB嚴選）

臨時特賣空間非一般門市！屬於「挖寶型」消費

▲現場商品依尺寸分區陳列，屬臨時出清空間，試衣間也有試穿件數限制。（圖／OB嚴選）

▲年終特賣屬於挖寶型消費，有機會花千元挖到10件實穿的衣服。（圖／OB嚴選）

▲OB嚴選年終特賣會位置、交通地圖。（圖／OB嚴選）

進入冬季、接近年終，服飾品牌紛紛祭出換季出清，OB嚴選宣布一年一場的「年末特賣」將開跑，自12月4日至12月20日在松山火車站附近舉辦，現場任選10件999元，毛衣、大學T、襯衫、牛仔褲、長洋裝通通有，平均1件不到100元，另外還有外套區699元、配件小物20元銅板價，想趁年底補貨、挖便宜衣服的民眾可把握機會。年末想買新衣，在北部的民眾不妨把握OB嚴選年末特賣，這次最大亮點是現場推出「任選10件999元」優惠，女裝、男裝、童裝、聯名款都有，平均1件只要約100元，對於平常看到毛衣、牛仔褲或長版洋裝，原價動輒數百元的消費者來說，確實相當有感。OB嚴選「年末特賣」12月4日開跑，從目前公開的現場畫面來看，有針織毛衣、大學T、襯衫、褲款等不同品項，冬季保暖衣物也有不少選擇。除了10件999元之外，現場也有「外套699元」專區，冬季大衣、保暖外套等品項都能挖寶；另外還有配件小物專區，包包、髮飾、襪子等小物20元，想找便宜小物也可以順手逛一輪。官方表示，這次特賣會商品依照尺寸分區，現場有S、M、L、XL、2L、3L等不同尺寸標示，另外也有童裝，並非只有大尺碼商品。需要注意的是，特賣會商品數量與尺寸都是依現場庫存為主，同一款商品不一定每個尺寸都齊全，款式喜歡可大小未必合身，不過特賣現場將天天補貨，12月4日至12月20日期間有機會找到不同商品，想多逛幾次也可以留意後續補貨狀況。從官方預告的現場畫面，可以看到大量衣物集中陳列在白色貨架上，並按照尺寸、品項分類，比較像期間限定的特賣、臨時出清空間，如果是期待寬敞舒適的門市環境、完整商品陳列或一次把同款不同尺寸都試穿比較，這裡可能不太適合；現場空間相對有限，試衣間也有試穿件數限制。但這也是特賣會「便宜」的原因之一，現場商品數量多、選擇不少，適合抱著「慢慢翻、慢慢挖寶」的心情逛，尤其鎖定毛衣、牛仔褲、長洋裝等原價通常不低的單品，若剛好找到喜歡又合尺寸的款式，10件999元的價格確實非常划算。年末特賣會地點位於台北市南港區八德路四段768巷1弄18號9樓，鄰近松山捷運站、松山火車站，從捷運松山站步行約6分鐘、松山火車站約5分鐘即可抵達，附近也有公車站。特賣會每天上午10點至晚上8點營業，活動期間從12月4日一路到12月20日。由於地點鄰近饒河街一帶，逛完特賣會後還可以順路到饒河夜市吃東西，安排成半日行程。